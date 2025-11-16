Įtardama vyro neištikimybę žmona įrengė kamerą: to, ką pamatė, nepamirš niekada

Moteris paslėpta kamera užfiksavo, kaip jos vyras ir auklė „bučiuojasi“ svetainėje.
Kilus įtarimams įrengė kamerą
Iš pradžių ji nusprendė įrengti kamerą svetainėje, nes kilo įtarimų, kad jos 34 metų vyras gali netinkamai elgtis su 17-mete aukle, kurią jie pasamdė prižiūrėti jų trejų metų dukrą prieš keturis mėnesius. Moteris dirba slaugytoja visą darbo dieną, o jos vyras dirba tris naktis per savaitę ir miega dienomis.
„Jaučiausi lyg išprotėjusi, nes kažkas buvo ne taip, o jis atsisakė mane nuraminti ar atsakyti į klausimus“, – rašė ji apie keistą vyro elgesį prieš didįjį atradimą.
Siekiant patvirtinti įtarimus, ji įrengė kamerą svetainėje tikėdamasi užfiksuoti tiesą.
Pirmas kelias dienas nieko neįvyko, tačiau ketvirtą dieną kamera nufilmavo trikdantį ir šokiruojantį vaizdą.
„Jis ir auklė bučiavosi ant sofos už mano dukros nugaros, kol ji žiūrėjo televizorių“, – rašė ji. – „Atrodė, kad visas mano pasaulis sugriuvo.“
Ji jau ir taip jautė kaltę, kad per daug laiko skiria darbui, ir bijojo, kad vyras jaučiasi apleistas.
Nusprendė išsiskirti
Galiausiai ji nusprendė su juo susidurti akis į akį ir jį palikti, kartu pasiimdama dukrą.
„Jis pradėjo verkti, kai jį apkaltinau, ir bandė prašyti, kad paklausyčiau jo, tačiau aš pasiėmiau dukrą ir išvykau pas mamą“, – rašė moteris.
Jos vyras kaltino auklę, esą ji pradėjusi romaną.
Nors būtent vyras buvo tas, kuris išdavė ir sukčiavo, moteris dalijosi, kad vis tiek jaučia tam tikrą kaltę – lyg būtų kažką padariusi ne taip ir nepakankamai rūpinusis juo.
„Jis privertė mane jaustis kalta, kad nepasipuošdavau ar neskirdavau jam pakankamai dėmesio, ir dabar aš tikrai pradedu tikėti, kad iš dalies esu kalta dėl to, kas įvyko“, – rašė ji. – „Jaučiu pasišlykštėjimą, mano protas ir širdis nenurimsta – nežinau, kaip su tuo susitvarkyti.“
Moteris pridūrė, kad vyro šeima susisiekė su ja ir bando pateisinti jo veiksmus.
