TV3 naujienos > Žmonės

Lietuva nuskambėjo garsioje amerikiečių laidoje: paminėta su pašaipos gaidele

2025-11-16 10:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 10:01

Neseniai garsiame amerikiečių šou Saturday Night Live buvo pristatyta komiška reklamos parodija, kurioje pristatytos „American Girl XL“ suaugusiems skirtos lėlių kopijos. Reklamoje nuskambėjo ir Lietuvos vardas.

„Saturday Night Live“

Neseniai garsiame amerikiečių šou Saturday Night Live buvo pristatyta komiška reklamos parodija, kurioje pristatytos „American Girl XL“ suaugusiems skirtos lėlių kopijos. Reklamoje nuskambėjo ir Lietuvos vardas.

2

Minėtos lėlės – išgalvotas produktas, pristatytos kaip suaugusiųjų dydžio lėlės su savo istorijomis.

Komiškame įraše jų istorijos siejamos ir su fetišais. Pavyzdžiui, viena jų pristatoma kaip „norinti būti dainininkė“, todėl „visada esanti su praverta burna“.

Kita – „gera policininkė, su labai tikroviškomis pėdomis“.

Lietuvos vardas

Buvo paminėta, kad lėlė slaugytoja, yra kilusi iš Lietuvos. Kai nuskambėjo šis sakinys, įsiterpė šou vedėja Nikki Glaser sakydama, kad lėlė iš tiesų yra amerikietė.

Ją pristatęs vyras parodė ant jos rankos žibantį žiedą ir pasakė: „dabar jau taip“.

Netrukus komentaruose įsižiebė diskusija. Vieni juokėsi ir gyrė epizodo sumanytojus, kiti piktinosi prastai išpildytu humoristiniu scenarijumi.

Visą epizodą galite pažiūrėti YouTube platformoje:

