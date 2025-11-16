Lietuva nuskambėjo garsioje amerikiečių laidoje: paminėta su pašaipos gaidele

Minėtos lėlės – išgalvotas produktas, pristatytos kaip suaugusiųjų dydžio lėlės su savo istorijomis.
Komiškame įraše jų istorijos siejamos ir su fetišais. Pavyzdžiui, viena jų pristatoma kaip „norinti būti dainininkė“, todėl „visada esanti su praverta burna“.
Kita – „gera policininkė, su labai tikroviškomis pėdomis“.
Lietuvos vardas
Buvo paminėta, kad lėlė slaugytoja, yra kilusi iš Lietuvos. Kai nuskambėjo šis sakinys, įsiterpė šou vedėja Nikki Glaser sakydama, kad lėlė iš tiesų yra amerikietė.
Ją pristatęs vyras parodė ant jos rankos žibantį žiedą ir pasakė: „dabar jau taip“.
Netrukus komentaruose įsižiebė diskusija. Vieni juokėsi ir gyrė epizodo sumanytojus, kiti piktinosi prastai išpildytu humoristiniu scenarijumi.
Visą epizodą galite pažiūrėti YouTube platformoje:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!