  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

OG Version dainuojant ant scenos – išraiškinga Karolinos Meschino reakcija

2025-11-15 21:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirtas renginys „Vaikų mylimiausi 2025“. Netikėtų staigmenų, muzikos ir fantazijos kupiną spalvingą šou – Lietuvos vaikų mylimiausiųjų apdovanojimus – tiesiogiai transliuoja TV3 žiniasklaidos grupė. Renginyje dalyvavo Lietuvos žvaigždės su savo atžalomis.

0

Tarp jų – nuomonės formuotoja Karolina Meschino, atlikėjas OG Version. Juos suvienijo renginys vaikams, kuriame sužibo jų dukrytė Isabelle.

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
„Vaikų mylimiausi 2025" renginio akimirkos

Išraiškinga reakcija

Atlikėjas OG Version ne tik atlydėjo į renginį dukrą, bet ir buvo pripažintas vienu mylimiausių vaikų atlikėjų.

Vieną savo kūrinių jis atliko ant scenos. Jo metu kameros krypo į publikoje sėdinčią Karoliną Meschino. Jos reakcija – išraiškinga. Moteris kartu su OG Version dainavo dainos žodžius.

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dalia Belickaitė su šeima Kakės Makės kambaryje (Aleksandr Pustovit nuotr)
Dalios Belickaitės dukra gimtadienį sutiko taip, kaip kiti tik svajoja: sulaukė ypatingo gesto
Karolina Meschino su dukra Isabelle (nuotr. Instagram)
Karolina Meschino prakalbo apie dukros ateitį: atsakė ar norėtų, kad sektų jos pėdomis (2)
Karolina Meschino su dukra (nuotr. Instagram)
Meschino dukra atsakė, kokią muziką labiau mėgsta: Jessicos Shy ar tėčio OG Version?

