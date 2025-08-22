Plinta Karolinos Meschino ir OG Version nuotrauka: užfiksuoti toje pačioje kompanijoje?

Galimai jiedu kartu su draugų kompanija vyko į Kaune vykusį Post Malone koncertą.
Pradėjo plisti kadras
Paviešintoje fotografijoje matyti K. Meschino ir OG Version su penkiais draugais. Tiesa, nuomonės formuotoja eina kiek nutolusi nuo Dominyko ir šnekučiuojasi su bičiulėmis.
OG Version užfiksuotas besišypsantis ir kiek labiau atsisukęs į šalia einantį draugą.
„TikTok“ išplatintame įraše taip pat yra pažymėta, kad nuotrauka užfiksuota Kaune.
Prakalbo apie skyrybas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie skyrybas su D. Ježeriu-OG Version nuomonės formuotoja paskelbė kovo mėnesį socialiniame tinkle „Instagram“.
„Žodžiai keliauja greičiau ir lengviau nei sprendimai. Visi mes norime „laimėti“: didžiuotis pasiekimais, dienomis be dėmių ir santykiais be ašarų ir suklupimų. Bet gyvenimas yra ne apie pergales, o apie patį gyvenimą, kuris tęsiasi, nepaisant nieko.
Mes su Dominyku nebegyvename kartu. Tačiau, mudviejų gyvenimo tąsa yra mūsų dukra, ir jos labui visų jus prašau susilaikyti nuo viešų vertinimų ar teisimo. Tai, kas atsiduria viešoje erdvėje, niekur nebedingsta, o atsiriboti nuo piktų žodžių nelengva.
Nenorime, kad Isabellei reikėtų nešti naštą, kuri nėra ir negali būti jos. Mylėkim vieni kitus. Ačiū už jūsų palaikymą ir supratimą“, – „Instagram“ istorijoje rašė Karolina.
