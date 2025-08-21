Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Į Post Malone koncertą plūsta gerbėjai: tarp minios ir žinomi veidai

2025-08-21 20:56
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 20:56

Šį vakarą nuaidės žinomo atlikėjo Post Malone koncertas Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Gerbėjai jau plūsta į stadioną, o tarp minios žmonių matyti ir žinomi veidai. Pasirodė grupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius su žmona bei „Žalgiriokrepšinio klubo naujokas Nigelis Williamsas-Gossas.

Post Malone koncertas (Nuotr. ELTA ir SCANPIX)
28

Rugpjūčio 21 dieną įvyks ilgai lauktas žymaus atlikėjo Post Malone koncertas. Į koncertą jau gerokai anskčiau rikiavosi gerbėjai, norėdami į stadioną patekti anksčiau. 

Tarp minios ir žinomi veidai

Tarp gausybės gerbėjų, kurie ėjo į Dariaus ir girėno stadioną buvo galima pamatyti ir žymių veidų. Čia buvo pastebėti rupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius su žmona bei „Žalgirio“ naujokas Nigelis Williamsas-Gossas.

Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius į koncertą atvyko su žmona, o žmona Rūta puikiai įsiliejo į minią su kaubojiškais motyvais, kuriais šį vakarą puošėsi dauguma atvykusių gerbėjų.

Taip pat tarp gerbėjų minios pasirodė ir „Žalgirio“ krepšinio klubo naujokas Nigelis Williamsas-Gossas kartu su savo mylimaja Kristyn.

