Į Post Malone koncertą plūsta gerbėjai: tarp minios ir žinomi veidai

Rugpjūčio 21 dieną įvyks ilgai lauktas žymaus atlikėjo Post Malone koncertas. Į koncertą jau gerokai anskčiau rikiavosi gerbėjai, norėdami į stadioną patekti anksčiau.
Tarp minios ir žinomi veidai
Tarp gausybės gerbėjų, kurie ėjo į Dariaus ir girėno stadioną buvo galima pamatyti ir žymių veidų. Čia buvo pastebėti rupės „Žemaitukai“ atlikėjas Linas Vaitkevičius su žmona bei „Žalgirio“ naujokas Nigelis Williamsas-Gossas.
Grupės „Žemaitukai“ narys Linas Vaitkevičius į koncertą atvyko su žmona, o žmona Rūta puikiai įsiliejo į minią su kaubojiškais motyvais, kuriais šį vakarą puošėsi dauguma atvykusių gerbėjų.
Taip pat tarp gerbėjų minios pasirodė ir „Žalgirio“ krepšinio klubo naujokas Nigelis Williamsas-Gossas kartu su savo mylimaja Kristyn.
