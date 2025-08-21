Brady Manekas rungtyniaus Kinijoje

Amerikietis prisijungė prie Nandzingo „Monkey Kings“ komandos, rungtyniaujančios aukščiausioje šalies lygoje.
206 cm ūgio B. Manekas praėjusį sezoną buvo užsivilkęs „Žalgirio“ marškinėlius. Eurolygoje jis vidutiniškai žaidė po 9 minutes, pelnė 3,3 taško, atkovojo 1,2 kamuolio ir fiksavo 1,9 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) puolėjas aikštėje praleisdavo po 14 minučių, rinko 6,7 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir turėjo 6,1 naudingumo balo vidurkį.
Sezoną aukštaūgis pratęsė išnuomotas Mersino MSK klubui Turkijoje, o vėliau persikėlė į Puerto Riką, kur užbaigė sezoną.
