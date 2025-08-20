Smailagičius nežais Europos čempionate

A. Smailagičius neprisidėjo prie rinktinės pasirengimo rungtynių dėl traumos.
Pranešama, kad aukštaūgis artimiausiu metu prisijungs prie Bolonijos „Virtus“ treniruočių.
Praėjusį Eurolygos sezoną serbas per vidutiniškai 15 minučių pelnydavo 8,1 taško, atkovodavo 2,9 kamuolio, atlikdavo 0,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 7,8 naudingumo balo.
