TV3 naujienos > Sportas

Smailagičius nežais Europos čempionate

2025-08-20 15:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-20 15:52

Praėjusį sezoną Kauno „Žalgiryje“ rungtyniavęs Alenas Smailagičius nedalyvaus Europos čempionate su Serbijos rinktine, skelbia „Meridian Sport“.

Smailagičius | LKL nuotr.

0

A. Smailagičius neprisidėjo prie rinktinės pasirengimo rungtynių dėl traumos.

Pranešama, kad aukštaūgis artimiausiu metu prisijungs prie Bolonijos „Virtus“ treniruočių.

Praėjusį Eurolygos sezoną serbas per vidutiniškai 15 minučių pelnydavo 8,1 taško, atkovodavo 2,9 kamuolio, atlikdavo 0,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 7,8 naudingumo balo.

