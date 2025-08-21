Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

L.Vaištaras gali papildyti „Gargždus“

2025-08-21 16:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 16:32

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovoms besirengiantys „Gargždai“ turėtų sulaukti papildymo.

L.Vaištaras gali keltis į Gargždus

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) kovoms besirengiantys „Gargždai“ turėtų sulaukti papildymo.

REKLAMA
0

Krepsinis.net žiniomis, ekipa veda derybas su 24 metų 198 cm ūgio Laurynu Vaištaru, kuris po ketverių, praleistų metų Campbello universitete, paskutiniam NCAA sezonui persikėlė į Mercerio universiteto komandą.

2024–2025 m. sezone sezone NCAA puolėjas per 15 minučių įmesdavo 3,8 taško, atkovodavo 2,3 kamuolio ir rinkdavo 2,9 naudingumo balo.

L.Vaištaras 2017–2020 metais rungtyniavo Kauno „Žalgirio“ sistemoje Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų