Vilniaus oro uoste vėl stabdomi skrydžiai – galimai pastebėti balionai

Pirminiais duomenimis, radaruose stebimi objektai galimai yra kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirti balionai.
Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.
Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.
Šiuo metu veikiantys du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose taip pat uždaromi iki 2 valandos.
Eismas Vilniaus oro uoste ir judėjimas pasienio punktuose sustabdytas antrą vakarą iš eilės ir trečią kartą šią savaitę.
Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą du kartus buvo įskridęs didelis kiekis kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Dėl abiejų atvejų buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai Medininkuose ir Šalčininkuose, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Penktadienį vėlai vakare skrydžiai apriboti ir Kauno oro uoste.
Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.
