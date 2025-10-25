Kalendorius
Vilniaus oro uoste vėl stabdomi skrydžiai – galimai pastebėti balionai

Skrydžiai stabdomi iki 2 val. nakties
2025-10-25 22:05 / šaltinis: BNS
2025-10-25 22:05

Dėl stebimų nežinomų objektų sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Vilniaus oro uostas naktį sutrikus jo veiklai (N. Baniūno nuotr.)

Pirminiais duomenimis, radaruose stebimi objektai galimai yra kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirti balionai.

Skrydžiai sustabdyti nuo 21.32 val., planuojama, kad eismas bus atnaujintas 2 valandą.

Keleiviams rekomenduojama sekti oro uosto ir savo skrydžių kompanijų informaciją.

Šiuo metu veikiantys du valstybės sienos perėjimo punktai Medininkuose ir Šalčininkuose taip pat uždaromi iki 2 valandos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Eismas Vilniaus oro uoste ir judėjimas pasienio punktuose sustabdytas antrą vakarą iš eilės ir trečią kartą šią savaitę.

Kaip rašė BNS, šią savaitę į Lietuvą du kartus buvo įskridęs didelis kiekis kontrabandinių balionų, tai įvyko naktį iš antradienio į trečiadienį bei naktį iš penktadienio į šeštadienį.

Dėl abiejų atvejų buvo laikinai uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai Medininkuose ir Šalčininkuose, taip pat laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Penktadienį vėlai vakare skrydžiai apriboti ir Kauno oro uoste.

Iš viso šią savaitę buvo paveikta apie 70 skrydžių ir per 10 tūkst. keleivių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

D
D
2025-10-25 22:42
Kur Kaščiūno dantys ?
Atsakyti
Gėda
Gėda
2025-10-25 22:41
Už neveiksnumą ir apsileidimą, nešalinant šių balionų reikia skirti piniginės baudas, taip pat kompensuoti sutrukdytų skrydžių keleiviams kompensacijas. Tuomet krašto apsauga netik imsis veiksmų, bet ir kariuomenė ir kitos susijusios tik šnekančios institucijos. Po šimts balionų, gėda, "sargiai" pripūsti skraido, o jokių veiksmų nedaro, tik pažiūrėkim kaip gražiai skraido. GĖDA, GĖDA, KAM ČIA REIKIA APSIMESTI KAD DIRBATE IR TURITE SU KUO GINTI ŠALĮ, KUOMET NORITE PIRKTI LĖKTUVĖLIUS UŽ MILIJONUS, O PRIPŪSTI "PRE*ERVATYVAS" SIENAS KERTA.
Atsakyti
Pranukas
Pranukas
2025-10-25 22:21
Išrinkome Prezidentą ir Seimą, šis patvirtino vyriausybę. Ko jie visi miega? Negi nėra nei vieno drąsaus? Gal liurbius išrinkome, tik pakalbėti ir pasifotkinti?

Atsakyti
Skaityti visus komentarus (76)
