Į oro uostų sustabdymo chaosą pateko ir Justina Partikė: kelionės planai subyrėjo akimirksniu

Įrašais sutiko pasidalinti su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Atidėtas skrydis
Dar tik išgirdusi apie skrydžio vėlavimus, Justina „Instagram“ tinkle pasakojo:
„Žodžiu, dabar antrą valandą nakties bus tokia informacija. Tai dabar turim keturias valandas kažką veikt, bet labai džiaugiuosi, nes sakė, čia neužsidarys. Tai mes čia nesiskirsim keturias valandas. Vienas geras dalykas, kad kompanija žiauriai faina susirinkusi – yra ir mano klientė, kuri po operacijos“, – kalbėjo Justina.
Ji pridūrė, kad net ir chaotiškoje situacijoje stengėsi išlikti pozityvi:
„Žinot, kiek gavom vaučerio? 4 eurus! Tai galim nusipirkti keksiuką. Mūsų lėktuvas šiuo metu Lenkijoj, o tie vargšai žmonės sėdi lėktuve ir nėra išleidžiami. Tai mes dar čia kaip ponai, žinokit – turim ką išgert, ką pavalgyt, o jie užrakinti lėktuve. O ką šnekėti apie tas šeimas, kur vaikai?“
Vėliau Justina pranešė, kad jos skrydis buvo perkeltas į kitą dieną:
„Nežinau, kaip pasakyti, bet mūsų skrydis pakeistas į rytoj 8 vakare. Tai man visiškai neapsimoka grįžt – pakeis mano skrydį į kitą savaitgalį. Absurdas – buvo pakeista į 5 ryte, kol nuėjom iki pasienio, pakeitė į 8 vakare rytoj. Aš skrendu tik savaitgaliui, sakiau Vygandui, kad važiuotų pasiimti. Dabar laukiu, kas pasiims kitus skrydžius, o kas tiesiog susigrąžins pinigus.“
Sustabdytas oro uostų eismas
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad penktadienio vakarą buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus ir Kauno oro uostuose. Pasak Susisiekimo ministerijos, sprendimą priimti teko dėl į Lietuvos oro erdvę patekusios meteorologinių balionų grupės, dėl kurios buvo sutrikdyta skrydžių sauga.
