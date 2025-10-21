Liūdesio dėl meilės per atstumą neslepianti Justina Partikė ryžosi atsiverti: štai ką išgyvena

Moteris publikuotais įrašais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Santykiai per atstumą
Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose atsivėrė itin svarbia tema – apie santykius, kuriuos skiria atstumas.
Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Justina, moteris atskleidė, kad tarp jos ir širdies draugo – daugiau nei du šimtai kilometrų. Justina gyvena Klaipėdoje, o draugas – Kaune.
Moteris savo socialiniuose tinkluose prakalbo:
„Daug kas matėte, kad praėjusią savaitę aš buvau liūdna. Ačiū jums už visas gražias žinutes. Jų tiesiog plūdo. Buvau ir liūdna, ir nusivylusi, tai dabar jaučiu pareigą jums kažką pasakyti.
Nervuoja tie visi atstumai, kai pusantrų metų tai tęsiasi. Labai nervuoja, norisi visada turėti žmogų šalia visada, juolab, kai taip gerai sutari.
Vienintelis dalykas dėl tų pykčių yra atstumas. Svarbiausias dalykas santykiuose yra nusiimti principus ir išgirsti vienas kitą, nes be to, tai žinote, vienas kalba, kitas kalba, vienas kalba, ko jis norėtų, ką įsivaizduoja, kitas, kaip jis. Kaip ir to pačio norime, bet...
Būna visko ir tai yra normalu, negalvokite, kad ir pas mus yra viskas nuostabu.
Mes moterys norime visko čia ir dabar, o vyrams visada daug minčių, kas būtų, jeigu būtų, bet aš labai džiaugiuosi, kad abu mes to paties tikslo norime. Gal man paprasčiau šiek tiek, bet atrodo ir vyrui, kas ten jam atsikraustyti pas moterį.
Galėjau ir aš kraustytis, bet faktas, kad tu žiūri, pas ką yra geriau. Todėl svarbiausia santykiuose yra nuleisti principus ir tiesiog normaliai pasikalbėti. Pats svarbiausias dalykas – kalbėtis.
Dar svarbesnis dalykas santykiuose – išgirsti“.
