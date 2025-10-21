Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Liūdesio dėl meilės per atstumą neslepianti Justina Partikė ryžosi atsiverti: štai ką išgyvena

2025-10-21 15:09 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-21 15:09

Žinoma nuomonės formuotoja Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose atsivėrė apie skaudžią temą – santykius per atstumą. Moteris papasakojo, ką dėl to jaučia ir kas tokiuose santykiuose yra svarbiausia.

Žinoma nuomonės formuotoja Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose atsivėrė apie skaudžią temą – santykius per atstumą. Moteris papasakojo, ką dėl to jaučia ir kas tokiuose santykiuose yra svarbiausia.

REKLAMA
7

Moteris publikuotais įrašais leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Justina Partikė ir Vygandas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Justina Partikė ir Vygandas

Santykiai per atstumą

Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose atsivėrė itin svarbia tema – apie santykius, kuriuos skiria atstumas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su Justina, moteris atskleidė, kad tarp jos ir širdies draugo – daugiau nei du šimtai kilometrų. Justina gyvena Klaipėdoje, o draugas – Kaune.

REKLAMA
REKLAMA

Moteris savo socialiniuose tinkluose prakalbo:

„Daug kas matėte, kad praėjusią savaitę aš buvau liūdna. Ačiū jums už visas gražias žinutes. Jų tiesiog plūdo. Buvau ir liūdna, ir nusivylusi, tai dabar jaučiu pareigą jums kažką pasakyti.

REKLAMA

Nervuoja tie visi atstumai, kai pusantrų metų tai tęsiasi. Labai nervuoja, norisi visada turėti žmogų šalia visada, juolab, kai taip gerai sutari.

Vienintelis dalykas dėl tų pykčių yra atstumas. Svarbiausias dalykas santykiuose yra nusiimti principus ir išgirsti vienas kitą, nes be to, tai žinote, vienas kalba, kitas kalba, vienas kalba, ko jis norėtų, ką įsivaizduoja, kitas, kaip jis. Kaip ir to pačio norime, bet...

REKLAMA
REKLAMA

Būna visko ir tai yra normalu, negalvokite, kad ir pas mus yra viskas nuostabu.

Mes moterys norime visko čia ir dabar, o vyrams visada daug minčių, kas būtų, jeigu būtų, bet aš labai džiaugiuosi, kad abu mes to paties tikslo norime. Gal man paprasčiau šiek tiek, bet atrodo ir vyrui, kas ten jam atsikraustyti pas moterį.

Galėjau ir aš kraustytis, bet faktas, kad tu žiūri, pas ką yra geriau. Todėl svarbiausia santykiuose yra nuleisti principus ir tiesiog normaliai pasikalbėti. Pats svarbiausias dalykas – kalbėtis.

Dar svarbesnis dalykas santykiuose – išgirsti“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
?
?
2025-10-21 15:14
Vėl šita!Neranda žurnalistai apie ką rašyt?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų