TV3 naujienos > Žmonės

Justina Partikė parodė rezultatą po operacijos: atskleidė, kiek riebalų nusiurbė

2025-10-16 13:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
Žinoma nuomonės formuotoja Justina Partikė dar visai neseniai su sekėjais dalinosi, jog įgyvendino seną svajonę – pasmakrės bei šlaunų operacija. Po operacijos praėjo 10-imt dienų, tad Justina pasidalino visu procesu bei gyjimo laikotarpiu.

3

Justina Partikė savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu apie atliktą operaciją, kuriuo leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

10-imt dienų po operacijos

Žinoma moteris savo socialiniuose tinkluose paskelbė vaizdo įrašą, kuriame atvirai papasakojo apie jai atliktą pasmakrės ir šlaunų odos pertekliaus operaciją.

„Kojos dar labai ištinusios, gyja, nėra ką daug pasakoti“, – sako moteris.

Dėl atliktos pasmakrės operacijos Justinai liepta dėvėti specialų smakro įtvarą. Jį moteris sąžiningai turėjo dėvėti visą savaitę, o po savaitės laiko su chirurgo leidimu galima jį nusiimti kelioms valandos ir pabūti be įtvaro.

Justina vaizdo įraše pakvietė gerbėjus apžvelgti kartu, kaip atrodo smakras po operacijos. 

Nusiėmusi įtvarą Justina sako:

„Viskas dar yra ištinę ir dar turiu štai tokias žymes nuo siurbimo. Kaip matote, labai gražiai susitraukė ši vieta, o kas man labiausia nepatinka, tai štai šitos vietos. Aišku, visas tinimas dar egzistuoja ir jis bus, bet atrodo, kad turiu buldogo žandukus“.

Justina atskleidė, jog nusiurbta buvo apie 50 ml. riebalų, o galutinis rezultatas pasirodys po kelių mėnesių.

