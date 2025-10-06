Justina Partikė – ant operacinio stalo: atskleidė, kokiai naujai procedūrai ryžosi

Justina Partikė ankstyvą pirmadienio rytą savo socialiniuose tinkluose pasidalino žinia apie operaciją bei papasakojo, kas bus operuojama. Šia žinia moteris sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Ilgai laukta operacija
Dar praėjusią savaitę žinoma moteris užsiminė apie artimus planus, kuomet su gerbėjais pasidalino naujuoju pirkiniu – automobilio nuotrauka.
Tą kartą moteris rašė:
„Svajonės nelauks! Laikas lekia taip greitai, kad net spėti su juo sunku. Ne visada viskas gaunasi taip, kaip svajoji, bet šis ruduo jau išpildė bent dalį mano svajonių.
Nauja mašina ir jau pirmadienį Kaune, DRS klinikoje – dar viena seniai laukta svajonė taps realybe – laukia nemaža operacija.
Jei ne mes patys pasirūpinsim savo norais ir svajonėmis, niekas kitas dėja to už mus nepadarys“.
Pirmadienio rytą Justina pasidalino, jog jau atvyko į Kauną ir atskleidė, ką klinikoje jai operuos:
„Jau buvau pas daktarą. Pripiešė štai čia, nes siurbsim pasmakrę, nėra labai daug ko, bet šiek tiek yra. Tuomet pjausime kojų vidines dalis, bus daromas pjovimas per kirkšnį, dar išjaus nemažai odos, nes situacija nėra gera, štai čia formuojasi didelė raukšlė. Nupjausime tą nutysusią odą, nes matote, kokia yra ta situacija“.
