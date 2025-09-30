Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Drabužius nusimetusi Justina Partikė kaitina gerbėjų kraują: „Gerai atrodai“

2025-09-30 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-09-30 14:55
2025-09-30 14:55

Atėjus rudens vėsumai, grožio specialistė ir nuomonės formuotoja Justina Partikė nusprendė priminti vasaros šilumą – savo socialiniuose tinkluose ji paviešino karštus kadrus.

Atėjus rudens vėsumai, grožio specialistė ir nuomonės formuotoja Justina Partikė nusprendė priminti vasaros šilumą – savo socialiniuose tinkluose ji paviešino karštus kadrus.

Kadrai akimirksniu sulaukė gerbėjų dėmesio.

Justina Partikė ir Vygandas
Svajonės apie šiltus orus

Vos tik pasirodžius nuotraukoms, kuriose J. Partikė pozavo nusimetusi viršutinius drabužius, sekėjai užplūdo komentarais – vieni linkėjo gražių atostogų, kiti negailėjo komplimentų dėl dainininkės išvaizdos.

Vis dėlto Justina patikslino, kad tai nėra dabartinės jos kelionės vaizdai – kadrai iš praeities atostogų Turkijoje.

„Vasaros kaip ir neturėjom… Man atrodo, laikas planuotis atostogėles vėl“, – „Facebook“ rašė J. Partikė.

Komentarai

Įrašas neliko nepastebėtas – komentaruose netrūko palaikymo ir gražių žodžių, o pati atlikėja pripažino, kad mintys jau sukasi apie naujus kelionių planus.

„Justina, gerai pabūk“, – rašė vienas sekėjas.

„Gerų atostogų“, – rašė kitas.

„Gerai atrodai“, – pridūrė ir kitas sekėjas.

2025-09-30 15:17
Ką ji gali kaitinti ??? Aprašinėta ,kaip vyrų tualeto siena, šlykštu žiūrėti. Atostogų jai reikia ? Nuo ko jau taip pavargo, nieko gero gyvenime nedirbus. Nejuokinkit lydekų rašytojai.
Einana
Einana
2025-09-30 15:27
Vyras "kempiniukas plačiakelnis", bet aš atsiprašau iš anksto jis nekaltas. Moteriške - randai nuo implantu matosi, figūra kaip saldumynų mėgėjos, foto kompozicijos, apgailėtinos. Jeigu pas ją gerbėjai valkatos ir benamiai, tai gal kas nors ir įkaista, bet vyrui, kuris tvarkinga švaria moteriške mato dažniau negu 1 kartą per metus, tai.....
