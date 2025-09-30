Drabužius nusimetusi Justina Partikė kaitina gerbėjų kraują: „Gerai atrodai“

Kadrai akimirksniu sulaukė gerbėjų dėmesio.
Svajonės apie šiltus orus
Vos tik pasirodžius nuotraukoms, kuriose J. Partikė pozavo nusimetusi viršutinius drabužius, sekėjai užplūdo komentarais – vieni linkėjo gražių atostogų, kiti negailėjo komplimentų dėl dainininkės išvaizdos.
Vis dėlto Justina patikslino, kad tai nėra dabartinės jos kelionės vaizdai – kadrai iš praeities atostogų Turkijoje.
„Vasaros kaip ir neturėjom… Man atrodo, laikas planuotis atostogėles vėl“, – „Facebook“ rašė J. Partikė.
Komentarai
Įrašas neliko nepastebėtas – komentaruose netrūko palaikymo ir gražių žodžių, o pati atlikėja pripažino, kad mintys jau sukasi apie naujus kelionių planus.
„Justina, gerai pabūk“, – rašė vienas sekėjas.
„Gerų atostogų“, – rašė kitas.
„Gerai atrodai“, – pridūrė ir kitas sekėjas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!