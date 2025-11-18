Iš Domanto Sabonio ir jo žmonos – netikėta žinia: „Geriausios šių metų naujienos“

Tai – projektas, gimęs iš meilės vynui, šeimai ir naujo gyvenimo pradžios Kalifornijoje, rašo „The Sacramento Bee“.
„Ones by Sabonis“ – šeimos verslas
Krepšininkas Domantas Sabonis dar visai neseniai savo sekėjams pristatė malonią naujieną – su žmona Shasana atidaro šeimos verslą.
Pora pasidalino vaizdo įrašu, kuriame pristato naująjį šeimos verslą, o vaizduose matomi vynuogynų laukai, o ten pasirodo ir Domantas su šeima, kurie vėliau dirba laukuose dėl bendro tikslo. Pora jau kuris laikas prekiauja vynu.
@dsabonis11 Started making wine for ourselves. Then our friends wanted in. Then their friends. Now we're sharing it with anyone who wants to be part of it. This is what happens when you actually care about what you make. By us. For you. Join in. #WineTok #NapaValley #NBA #FamilyBusiness ♬ original sound - Domas Sabonis
Džiugi žinia lietuviams
Tiesa, D. Sabonio žmona Shashana su savo sekėjais pasidalijo dar viena džiugia žinia.
„O štai ir didžiausios bei geriausios šių metų naujienos“, – socialiniame tinkle rašė ji ir netrukus atskleidė džiugią žinią.
Pasak moters, jau visai netrukus lietuviai taip pat galės paragauti jų vyno.
„Mūsų vynas keliauja pas „Gaston“. Susisiekite su jais, kad rezervuotumėte savo butelį“, – ragino ji.
„Gaston“ vyno namai įsikūrę Kaune, M. Valančiaus g. 7.
