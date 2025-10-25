Mato Buzelio kova naktį iš šeštadienio į sekmadienį – per TV6: „Bulls“ stos į akistatą su „Magic“

Šias rungtynes komentuosiantis sporto komentatorius Giedrius Vaitkevičius dalijasi, kaip šiuo metu atrodo lietuvių atstovaujamos komandos ir kas šį sezoną labiausiai domins viso pasaulio NBA fanus.
Kas šį sezoną kelia didžiausias intrigas?
80-asis NBA sezonas ir vėl pakvies intrigai, kurios metu ne tik spėliosime, kas taps čempionais, bet ir kas triumfuos naudingiausio lygos žaidėjo rinkimuose.
O Lietuvos krepšinio gerbėjai ne tik sirgs už savo mėgstamas komandas, bet ir atidžiai seks NBA lygoje esančius lietuvius.
„Jonas Valančiūnas po ilgo laiko vėl pateko į ekipą, su kuria gali laimėti NBA lygą, o Domantas Sabonis turėtų ir toliau rinkti solidžią statistiką. Matas Buzelis gali sužaisti proveržio sezoną, o Kasparas Jakučionis gauti galimybių atskleisti savo talentą Majamio „Heat“ klube“, – sako sporto komentatorius G. Vaitkevičius.
Be to, žiūrovus intriguos ir tai, koks bus vieno geriausių visų laikų NBA krepšininkų LeBrono Jameso sprendimas, kadangi po šio sezono Los Andželo „Lakers“ žvaigždės sutartis su šiuo klubu baigsis. Ar karaliumi vadinamas žaidėjas aikštėje bus matomas ir šį sezoną? O gal matysime jį paskutinįkart?
Kaip atrodo lietuvių atstovaujamos komandos?
G. Vaitkevičiaus teigimu, J. Valančiūno „Nuggets“ komanda – viena pagrindinių pretendenčių į nugalėtojų titulą. Būtent čia šiuo metu žaidžia ir geriausias pasaulio krepšininkas Nikola Jokičius.
„Denveryje sirgaliai džiūgauja, kad serbas pagaliau turės solidų keitimą – N. Jokičui poilsio galės suteikti J. Valančiūnas“, – sako sporto komentatorius.
Tuo tarpu D. Sabonio atstovaujama „Kings“ atrodo gana kukliai. Tiesa, komandą neseniai papildė nauji žaidėjai: Dennisas Schroderis ir Russellas Westbrookas.
„Pirmasis Europos krepšinio čempionate su Vokietijos rinktine tapo nugalėtoju, bet NBA lygoje dažnai keičia komandas – praėjusį sezoną buvo išmainytas keturis kartus. Antrojo geriausi metai jau praeityje. Be to, šis žaidėjas aikštėje ne visada priima geriausius sprendimus. Vis dėlto bus įdomu pamatyti, kaip vėl atrodys R. Westbrooko ir D. Sabonio sąjunga. Šie krepšininkai kartu žaidė pirmą lietuvio sezoną NBA lygoje 2016–2017 metais, o Domantas ne kartą apie R. Westbrooką yra kalbėjęs kaip apie puikų komandos draugą“, – sako sporto komentatorius.
Tuo tarpu M. Buzelio atstovaujamos Čikagos „Bulls“ krepšinio operacijų viceprezidentas Artūras Karnišovas keičia komandos veidą – sudėtis jauninama. „Manau, Čikagos klubas šį sezoną įspūdingų rezultatų nepasieks, nes kol kas tai – ateities projektas. Tačiau atrodo, kad tai – puiki terpė tobulėti M. Buzeliui“, – teigia G. Vaitkevičius.
Sporto komentatorius prognozuoja, kad kalnų šį sezoną nuversti neturėtų ir Majamio „Heat“, bet į atkrintamąsias varžybas patekti gali. Tiesa, būtent šioje komandoje debiutuos ir dar vienas lietuvis – K. Jakučionis.
„Pirmieji metai daugeliui NBA naujokų nėra lengvi, ypač europiečiams. D. Sabonis per pirmą savo sezoną lygoje rinko 5,9 taško, M. Buzelis – 8,6. Kasparo situacija dar sunkesnė, nes jis – gynėjas, žmogus, kuris žaidžia su kamuoliu. Tokių krepšininkų adaptacija užtrunka“, – pastebi G. Vaitkevičius.
Vis dėlto, sporto komentatoriaus teigimu, labai džiugina tai, kad Kasparas pateko būtent į Majamio „Heat“ organizaciją.
„Ji puikiai atranda talentus, suteikia galimybių jaunimui žaisti ir tobulėti. Optimistiškai nuteikė ir kontrolinės rungtynės su San Antonijaus „Spurs“, kuriose K. Jakučionis pelnė aštuonis taškus ir išdalijo net 10 rezultatyvių perdavimų“, – sako G. Vaitkevičius.
Ko galima tikėtis „Bulls“ ir „Magic“ dvikovoje?
Naktį iš šeštadienio į sekmadienį pirmąsias rungtynes, kuriose žaidžia ir lietuvis M. Buzelis, išvys ir visi TV6 kanalo žiūrovai. Jų metu Mato atstovaujama Čikagos „Bulls“ susitiks su Orlando „Magic“.
Kaip pastebi G. Vaitkevičius, Matas NBA kontekste atrodo gerai. Praėjusio sezono pradžioje gaudavęs mažokai minučių aikštėje, vėliau jų sugebėjo išsikovoti gerokai daugiau, o pavasarį žaidė labai solidžiai.
„Dar geriau M. Buzelis rungtyniavo ikisezoninėse rungtynėse, kuriose tapo rezultatyviausiu komandos žaidėju. Lietuvis rinko 17,6 taško, atlikdavo daugiausia metimų ekipoje (10,8). Tokie skaičiai rodo išaugusį vaidmenį komandoje, paties krepšininko pasitikėjimą savimi, jo ekipos draugų bei trenerių pasitikėjimą. M. Buzelis vasarą nežaidė Lietuvos rinktinėje, bet sunkiai treniravosi, sutvirtino kūną, priaugo kelis kilogramus raumenų. Lietuvis prieš sezoną užsibrėžė tikslą laimėti labiausiai patobulėjusio NBA žaidėjo prizą. To Matui ir galima palinkėti“, – sako sporto komentatorius.
Tuo tarpu „Magic“ praėjusį sezoną pateko į atkrintamąsias varžybas, nors ir neišvengė traumų. Iš 82 reguliariojo sezono rungtynių Franzas Wagneris sužaidė 60, Paolo Banchero – 46, Jalenas Suggsas – 35, Moritzas Wagneris – 30.
„Magic“ sudėtis atrodo neblogai, F. Wagneris, P. Banchero – jauni, bet jau subrendę lyderiai, J. Suggsas irgi žaidė gana sėkmingą sezoną. Vasarą į komandą atvyko ir solidžių naujokų. Vienas iš jų – Memfio „Grizzlies“ lyderis Desmondas Bane’as, neblogų statistiką rinkęs Tyusas Jonesas. Šie žaidėjai per savo karjeras tritaškius meta gana aukštu pataikymo procentu, atlieka nemažai rezultatyvių perdavimų. Tai gali padėti bent šiek tiek išspręsti bene didžiausias „Magic“ praėjusio sezono problemas – komandos tolimų metimų taiklumas (32 procentai) ir rezultatyvių perdavimų vidurkis (23) buvo prasčiausi lygoje“, – pastebi G. Vaitkevičius.
Orlando „Magic“ – Čikagos „Bulls“ – naktį iš šeštadienio į sekmadienį, 2 val. per TV6!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!