  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Jonas Valančiūnas: „Roko trauma apkartino šią pergalę“

2025-09-01 23:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 23:21

Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė trečiąją pergalę ir Tamperėje pranoko suomius, kuriems tai buvo pirmasis pralaimėjimas pirmenybėse.

Rungtynių akimirka | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Lietuvos krepšinio rinktinė Europos čempionate pasiekė trečiąją pergalę ir Tamperėje pranoko suomius, kuriems tai buvo pirmasis pralaimėjimas pirmenybėse.

0

Po rungtynių nacionalinės komandos kapitonas Jonas Valančiūnas, kad labai reikalingą pergalę apkartino Roko Jokubaičio patirta trauma ketvirtajame kėlinyje.

„Labai reikalinga ir sunki pergalė, bet Roko trauma labai apkartino visą šitą dalyką.

Margiris turėjo didžiulį darbą, pristabdyti jų lyderį Markkaneną. Visi dirbo dvigubai, kas buvo išsikeitę su jų vedliu. Dėl to ir laimėjome“, – sakė J. Valančiūnas.

– Ar jautėsi pagarbos švilpukai suomiams?

– Teisėjavimas yra lygus – ir vieniems, ir kitiems. Viskas gerai. Tai yra čempionatas, ne namų rungtynės, nors ir yra šeimininkai. Viskas buvo gerai.

– Ar galima logiškai paaiškinti, kaip M. Normantui pavyko sustabdyti 19 centimetrų aukštesnį žaidėją?

– Ne ūgyje esmė. (juokiasi) Tiesiog ėjo su energija, pabalęs dabar stovi, turbūt, pavargęs.

– M. Blaževičius po ilgos pertraukos tave išstūmė iš starto penketą. Bet turbūt nusipelno gero balo?

– Super. Suomiai – įdomi komanda, neturi išreikštų aukštaūgių, viską keičiasi. Trenerių planas buvo toks, pasiteisino, super. Sunku juos išgaudyti, visi jie ties tritaškio linija, tai nepatogios man rungtynės gynyboje. Marekas padarė superinį darbą – ir kamuolių prisirinko, ir pikenrolus sužaidė. Su gimtadieniu!

– Kaip atrodė I. Sargiūno blokas pabaigoje?

– Super. Kaip gali atrodyti? Viskas, kas mūsų naudai, yra reikalinga ir verta plojimų.

– Ką prezidentas G. Nausėda sakė rūbinėje?

– Pasveikino. Smagu ir nesustojame, toliau judame.

– Kaip pavyko užbaigti rungtynes po R. Jokubaičio traumos?

– Reikia. Susigrupavome už Roką. Žmogus tiek dirbo. Turime dar didesnę motyvaciją.

– Didžiuojatės komanda?

– Aišku. Kiekviena pergalė reikalinga ir sveikintina. Esame stiprūs kaip komanda. Kad ir kas žaidžia, yra reikalingas. Reikia kiekvieno dvylikos iš mūsų.

– Koks tavo požiūris dėl rungtynių čempionate dvi dienas iš eilės?

– Nežinau... Ne vieną kartą esu žaidęs dvi dienas iš eilės. Man viskas normaliai. Labai nesiskundžiu.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

