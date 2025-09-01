Sargiūnas guodžia dėl Jokubaičio: blogiausio scenarijaus išvengta

Tiesa, po susitikimo didelės tragedijos lietuvių veiduose nebuvo matyti, kadangi panašu, jog pagrindinis rinktinės įžaidėjas išvengė blogiausio scenarijaus. Apie tai kalbėjo ir Ignas Sargiūnas, suomiams atseikėjęs 10 taškų.
„Džiaugsmingos nuotaikos dėl pergalės, truputį niūresnės dėl Rokelio, bet, kiek žinau, nėra blogiausias scenarijus. Truputį nusivylimas, kad nepavyko mačo užbaigti lengviau, be streso. Įvairiapusiškas jausmas“, – po susitikimo kalbėjo I.Sargiūnas.
– Ką turite omeny dėl ne blogiausio scenarijaus?
– Pats tiksliai nežinau. Tai supratau per porą sakinių. Kažkas ten su keliu, suvaikščiojo, bet man sunku komentuoti. Žinau, kad blogiausio scenarijaus išvengta. Nenoriu prisikalbėti, nes tiksliai nežinau.
– Koks jausmas uždėti didelės svarbos bloką rungtynių gale?
– Smagu padaryti tokį epizodą. Užbaigėme kartu, mačiau, kaip kovojo Margiris, visiškai pagarba už tai, kaip jis kovojo su Markkanenu. Tada Tado tritaškis užbaigė rungtynes, visi prisidėjome, epizodas po epizodo.
– Kokį pažymį Margiriui Normantui rašytumėte už gynybą prieš Lauri Markkaneną?
– Stiprų devynetą.
– Ko trūko iki dešimtuko?
– Dešimt su tokiais žaidėjais nebus (Juokiasi). Gerai, rašau 10, tebūnie.
– Buvo ir daug komandinių pastangų.
– Kai metė aukštus pasus, visi sušokdavome kaip skėriai. Bet tuo pačiu, tai pavojinga su suomiais, nes kampuose yra metikų, įkirtinėjančių žaidėjų. Turi būti pasiruošęs. Bandėme tvarkytis komandiškai. Margo uždavė toną, didžiausia pagarba jam.
– Ką sakė prezidentas Gitanas Nausėda po mačo?
– Pasveikino, matė, kaip kovojome. Smagu. Palinkėjo sėkmės.
– Marekas Blaževičius, šventęs gimtadienį, taip pat sužaidė puikiai.
– Smagu, kad sužaidė gerai. Kad Jonui būnant ant suolo Marekas su energija užsibaigdavo, pasiimdavo kamuolius, džiugu už jį.
Šaltinis:
krepsinis.net
