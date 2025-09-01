Marekas Blaževičius: „Galėjome laimėti ir lengviau, bet Roko trauma išmušė iš vėžių“

Puikias rungtynes sužaidė rinktinės aukštaūgis Marekas Blaževičius, kuris per 20 minučių pasižymėjo 14 taškų ir 8 atkovotais kamuoliais.
Po mačo krepšininkas pripažino, kad nerimo dėl Roko Jokubaičio traumos yra labai daug.
„Džiaugiuosi, kad pavyko iškovoti pergalę. Nerimaujame dėl Roko sveikatos. Manau, kad galėjome laimėti ir lengviau, jei ne kvailos klaidos ir pramesti metimai iš po krepšio. Tarp jų buvo ir mano, tad mačas galėjo baigtis ir ramiau. Pavyko sustabdyti Markkaneną. Treneriai parengė puikų žaidimo planą ir jį įgyvendinome“, – sakė M. Blaževičius.
– Kokia buvo idėja prieš L. Markkaneną statyti gynyboje gynėjus?
– Mintis buvo, kad jis neįsibėgėtų ir nesiveržtų nuo vienos aikštelės pusės iki kitos. Jo kūnas yra didelis, teisėjai leidžia daug kontakto, o varžovams nepavykdavo išprovokuoti pražangų puolime. Treneriai norėjo, kad būtų pristabdytas jo ritmas ir žaidžiant vienoje aikštelės pusėje jis būtų pristabdytas. Manau, kad Normantas ir Sargiūnas padarė nuostabų darbą.
– Puikus jūsų mačas. Kas lėmė tokį pasirodymą?
– Trenerio pasitikėjimas, jo kalba prieš rungtynes, kad turime pasitikėti savimi. Eini, darai, įdedi visas pastangas. Kažkur galbūt perdegi, bet svarbiausia yra kovoti, nes žaidi už Lietuvą.
– Visos mintys su R. Jokubaičiu?
– Taip, nes mūsų pagrindinis įžaidėjas, pagrindinis žmogus. Reikia tikėtis, kad nieko rimto nenutiko.
– Kodėl po R. Jokubaičio traumos varžovai ėmė vytis?
– Buvo pasimetimas, su Roku yra daugiau ramybės. Reikėjo persigrupuoti, suprasti, ką žaidžiame puolime, kadangi jis pats daug ką spręsdavo ir kitiems sukurdavo. Reikėjo pagauti ritmą. Kai tai padarėme, pasiekė pergalę.
– Labai išsekino mačas?
– Tikrai yra nuovargio, bet tikiu, kad Margiris ypač pavargo, nes reikėjo gintis prieš Laurį. Paliko visą save. Gražu buvo žiūrėti.
