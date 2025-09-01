M.Blaževičius: Normantas ir Sargiūnas padarė nuostabų darbą

Puikiai šiame mače pasirodė Marekas Blaževičius, kuris per 20 minučių įmetė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.
„Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti pergalę. Pergyvename dėl Roko sveikatos. Manau, kad galėjome laimėti lengviau, jeigu ne kvailos klaidos ir pramesti metimai iš po krepšio, tarp kurių buvo ir mano. Galėjo būti ramesnės rungtynės. Gerai sustabdėme Markkaneną, treneriai paruošė gerą planą ir mums pavyko jį išpildyti“, – sakė centras.
– Kokia buvo idėja prieš L.Markkaneną statyti gynyboje gynėjus?
– Mintis buvo, kad jis neįsibėgėtų ir nesiveržtų nuo vienos aikštelės pusės iki kitos. Jo kūnas yra didelis, teisėjai leidžia daug kontakto, o varžovams nepavykdavo išprovokuoti pražangų puolime. Treneriai norėjo, kad būtų pristabdytas jo ritmas ir žaidžiant vienoje aikštelės pusėje jis būtų pristabdytas. Manau, kad Normantas ir Sargiūnas padarė nuostabų darbą.
– Puikus jūsų mačas. Kas lėmė tokį pasirodymą?
– Trenerio pasitikėjimas, jo kalba prieš rungtynes, kad turime pasitikėti savimi. Eini, darai, įdedi visas pastangas. Kažkur galbūt perdegi, bet svarbiausia yra kovoti, nes žaidi už Lietuvą.
– Visos mintys su R.Jokubaičiu?
– Taip, nes mūsų pagrindinis įžaidėjas, pagrindinis žmogus. Reikia tikėtis, kad nieko rimto nenutiko.
– Kodėl po R.Jokubaičio traumos varžovai ėmė vytis?
– Buvo pasimetimas, su Roku yra daugiau ramybės. Reikėjo persigrupuoti, suprasti, ką žaidžiame puolime, kadangi jis pats daug ką spręsdavo ir kitiems sukurdavo. Reikėjo pagauti ritmą. Kai tai padarėme, pasiekė pergalę.
– Labai išsekino mačas?
– Tikrai yra nuovargio, bet tikiu, kad Margiris ypač pavargo, nes reikėjo gintis prieš Laurį. Paliko visą save. Gražu buvo žiūrėti.
