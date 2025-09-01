Pamatykite: Lietuvą šokiravęs epizodas – Jokubaitis patyrė kelio traumą

Po šio epizodo už galvų griebėsi daugelis Lietuvos rinktinės fanų ir komandos draugų.
Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą(11 nuotr.)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Rungtynėse R. Jokubaitis buvo spėjęs pasižymėti 16 taškų ir net 9 rezultatyviais perdavimais.
Vėliau transliacijos režisierių kameros užfiksavo, kaip 24-erių krepšininkas guli šalia trenerių štabo ant grindų. Ekipos lyderį vėliau į rūbinę išlydėjo komandos medikas Žydrūnas Vilenčikas.
