TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Pamatykite: Lietuvą šokiravęs epizodas – Jokubaitis patyrė kelio traumą

Traumos epizodas
2025-09-01 22:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 22:18

Rokas Jokubaitis patyrė traumą ketvirtojo kėlinio pradžioje rungtynėse su Suomija. Lietuvos rinktinei pirmaujant 50:62 rinktinės įžaidėjas pasisuko kairį kelią ir slubčiodamas paliko aikštelę.

Rokas Jokubaitis patyrė traumą ketvirtojo kėlinio pradžioje rungtynėse su Suomija. Lietuvos rinktinei pirmaujant 50:62 rinktinės įžaidėjas pasisuko kairį kelią ir slubčiodamas paliko aikštelę.

17

Po šio epizodo už galvų griebėsi daugelis Lietuvos rinktinės fanų ir komandos draugų.

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
Rungtynėse R. Jokubaitis buvo spėjęs pasižymėti 16 taškų ir net 9 rezultatyviais perdavimais.

Vėliau transliacijos režisierių kameros užfiksavo, kaip 24-erių krepšininkas guli šalia trenerių štabo ant grindų. Ekipos lyderį vėliau į rūbinę išlydėjo komandos medikas Žydrūnas Vilenčikas.

Traumos epizodą žiūrėkite straipsnio pradžioje.

 

