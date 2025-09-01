Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Išskirtinis R. Jokubaičio interviu rugsėjo 1-osios proga: apie pažymius, Š. Jasikevičių ir kam siunčia bučinius per rungtynes

2025-09-01 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 18:38

Šį pirmadienio vakarą Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės laukia dar vienos rungtynės Europos čempionate, šįkart – prieš Suomiją. O prieš jas – išskirtinis interviu rugsėjo 1-osios proga su Roku Jokubaičiu. Tiek šį interviu, tiek ir rungtynes sekite per TV3.

Rokas Jokubaitis ir Tautvydas Kubilius | Organizatorių nuotr.

0

Tiek interviu, tiek ir rungtynes galite sekti ir internetu.

Krepšininkas išskirtiniame interviu laidoje „Tiesiai iš Eurobasket“ neslėps, jog intensyvus rungtynių tvarkaraštis ir jo nulemtas gyvenimo būdas privertė visai pamiršti, kad vasara jau baigėsi, o vaikai sugrįžo į mokyklas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kiek prisimenu pats, ir kiek prisimena mano šeima, buvau labai pareigingas mokinys. Kai gyvenimas dar nebuvo tiek daug susisiejęs su krepšiniu, praleistos pamokos ir nepadaryti namų darbai ar blogas pažymys keldavo daug nerimo. Mama galėtų patvirtinti, kad pergyvendavau dėl visko“, – atviraus laidoje jis.

Ar mokytojai būdavo atlaidūs augančiam perspektyviam krepšininkui? Galiausiai, kokią vietą Roko gyvenime užima mokytojus pakeitę treneriai, pavyzdžiui, Šarūnas Jasikevičius?

„Jis buvo kaip vidurinės mokyklos mokytojas, leidęs augti ir kaip žmonėms, ir kaip mokiniams, daug kam davė pradmenis“, – pasakos R. Jokubaitis, o laidos žiūrovai apie tai sužinos ir dar daugiau.

Taip pat krepšininkas papasakos, kaip pasikeitė per 5 metus, praleistus su rinktine – koks jautėsi tuomet, kai pirmąkart čia atėjo, ir koks jaučiasi dabar. O galiausiai Rokas prabils ir apie tai, kam dabar rungtynių metu vis pamojuoja ar nusiunčia bučinį.

Laidos žiūrovai taip pat sužinos ir apie suomiškas pirtis, kurias išbandys ir laidos vedėjas Tautvydas Kubilius. O R. Jokubaitis išduos, kad krepšininkai tokią turi net ir savo rūbinėje! Kada paskutinįkart jie ja mėgavosi?

Visa tai – nuo 19.30 val. šio vakaro „Tiesiai iš Eurobasket“ laidoje, o iškart po jos – Suomija - Lietuva rungtynės.

 

 

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

