Geriausius savo mokytojus išskyręs Rokas Jokubaitis: „Šaras davė man brandą“

„Kol nebuvo tas gyvenimas tiek susijęs su krepšiniu, tai tikrai ir tos praleistos pamokos, nepadaryti namų darbai ar blogas pažymys daug nerimo keldavo ir mama galėtų tai patvirtinti, nes pergyvendavo dėl visko. Tie laikai mokyklos atrodo taip toli, nes kai pagalvoji jau 6-7 metai kai baigęs mokyklą, bet tas jausmas buvo fainas tikrai. Aišku manau daug vaikų tikrai po vasaros grįžti į mokyklą nenorėdavo kaip ir aš, bet tas pats jausmas, ką gauname mokykloje kai praeina kažkiek laiko ir esi ją baigęs, supranti kad trūksta kažko gyvenime“, – ilgesingai apie mokyklą kalbėjo pagrindinis Lietuvos ekipos įžaidėjas.
Griežti mokytojai – reikalingi
Ne paslaptis, kad perspektyvūs krepšininkai mokyklose yra gerai atpažįstami tiek mokytojų, tiek mokinių. Apie tai, kad dėl krepšinio teko praleisti ne vieną pamoką, o paskui tartis su mokytojais dėl atsiskaitymų, prisimena ir pats mažeikiškis.
Tik supratęs, kad reiklūs mokytojai nėra blogi, o tiesiog nori tau gero, krepšininkas tikina supratęs gerokai vėliau po mokyklos baigimo.
„Tai būdavo ypač 11-12 klasėje, kai persikrausčiau į Kauną žaisti už „Žalgirio“ dublerius ir „Žalgirį“, tai tada žinodavo, kad tas pamokas praleidinėjame ne specialiai, nes prasidėjo kelionės ir su vyrų komanda. Faktas, būdavo, kad kartais ir pasinaudodavai ta galimybe neateiti į kokį kontrolinį, bet aišku tie mokytojai būdavo supratingi dauguma. Bet aišku, būdavo tokių mokytojų, kur tada man atrodydavo, kad elgiasi nesąžiningai, kad jie vis tiek liepdavo atsiskaityti, liepdavo daryti viską taip pat, kaip ir mano bendraklasiams, kas ir būdavo normalu. Bet tada atrodydavo šiek tiek nesąžininga, pasakydavo, kad jeigu taip ir toliau neprileis prie egzaminų, jei taip savavališkai praleidinėsiu pamokas ar neatsiskaitinėsiu tų kontrolinių. Tas įsiminė, kad būdavo ir tokių mokytojų, bet dabar aš suprantu, kad jie norėjo tik gero ir dabar esu jiems dėkingas, kad neleido visiškai apleisti tų mokslų“, – šypsojosi krepšininkas.
Mokytojus keitė krepšinio treneriai, o garsiausi su kuriais yra tekę dirbti R. Jokubaičiui – Šarūnas Jasikevičius, Odedas Kattashas ir Rimas Kurtinaitis.
Lygindamas šiuos trenerius rinktinės įžaidėjas pirmiausiai išskyrė Š. Jasikevičių, pas kurį kaip krepšininkas subrendo daugiausiai.
„Jis buvo kaip vidurinės mokyklos mokytojas, kur mes kaip mokiniai, žmonės augome ir jis padėjo tuos pradmenis. Manau, kad jis vis tiek ne tik kaip žaidėjo, bet ir asmenybės tobulėjime prisidėjo labai daug, daug metų su juo ir griežto darbo. Bet aš manau, kad tas griežtas darbas tokiame amžiuje ir yra labai svarbu, kad parodyti žaidėjui kaip reikia elgtis, ką reikia daryti ir kaip gyvent, kad išaugtum į tą aukštą profesionalų lygį. Kiti treneriai su kuriais teko dirbti buvo mažiau reiklesni, daugiau duodantys laisvės ir palyginant su mokykla ir mokytojais, tai Šaras davė man brandą, tą suvokimą apie dalykus, kaip išsilaikyti tame aukščiausiame lygyje“, – sakė po 17,7 taško ir 8,3 rezultatyvaus perdavimo šiame čempionate renkantis R. Jokubaitis.
VIsą interviu su R. Jokubaičiu žiūrėkite straipsnio viršuje.
Lietuvos ir Suomijos rungtynes žiūrėkite:
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!