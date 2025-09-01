Juodkalniečiai galiausiai palaužė Švedijos rinktinę

Juodkalniją į pergalę vedė Nikola Vucevičius, kuris įmetė 23 taškus bei atkovojo 15 kamuolių.
Švedijos gretose nesulaikomas buvo Pelle Larssonas, kurio sąskaitoje 28 taškai bei 7 atkovoti kamuoliai.
Prasidėjus priešpaskutinei dvikovos minutei Švedija sumažino savo deficitą iki vieno taško. Tačiau Juodkalnija į tai atsakė penkiais taškais be atsako ir per likusias 12 sekundžių švedai stebuklo nesukūrė.
Trečiadienį Švedija paskutines grupės rungtynes žais su Lietuva.
Švedijos rinktinė: Pelle Larssonas 28 (7/11 dvit., 3/8 trit., 7 atk. kam., 4 rez. perd.), Simonas Birganderis (4/12 dvit., 10 atk. kam.) ir Barra Njie (5/6 dvit., 4 rez. perd.) po 11, Viktoras Gaddeforsas 10 (4/9 dvit., 4 atk. kam.), Tobias Borgas 6, Denzelas Anderssonas ir Melwinas Pantzaras (0/5 dvit., 5 atk. kam.) po 5, Ludde Hakansonas 3 (4 atk. kam.), Mattias Markussonas 2.
Juodkalnijos rinktinė: Nikola Vucevičius 23 (6/11 dvit., 3/4 trit., 15 atk. kam., 4 rez. perd.), Igoras Drobnjakas 13 (3/7 dvit.), Kyle Allmanas (2/9 dvit., 1/5 trit., 4 atk. kam., 7 rez. perd.), Emiras Hadžibegovičius (2/4 trit., 5 atk. kam.), Vladimiras Mihailovičius (1/5 dvit.) ir Marko Simonovičius (6 atk. kam.) po 10, Dordije Jovanovičius 5, Andrija Slavkovičius 4.
