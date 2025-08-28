Sirgaliai iš visos širdies palaiko Lietuvos rinktinę, štai ką jie prognozavo: „Tikrai esame jiems pasiruošę“

Vėjuotas oras ir vėsus lietus Lietuvos rinktinės sirgalių entuziazmo nenuplauna. Šiame Europos čempionate Suomijoje pirmąkart triukšmingai suskamba lietuviškos dainos. Daugiau nei pora tūkstančių tautiečių traukia į čempionato atidarymo mačą, kur Lietuvos rinktinė susitinka su Didžiąja Britanija. Britai potencialiai yra viena silpniausių viso čempionato komandų, akivaizdu, kad ir tautiečiai nusiteikę čempionatą pradėti itin lengvai.
Lietuvos sirgalių rungtynių rezultatų spėjimas
Sirgaliai iš visos širdies palaikė Lietuvą:
„Geras apšilimas, labai gerai.“
„Turėsim plius 30, bet bus gerai ir plius 15.“
„Manau, kad tikrai laimėsim, britai nėra stiprus varžovas, tikrai esame jiems pasiruošę – bus lengva čempionato pradžia.“
„Laimėsime – jie [Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė – tv3.lt] pasiruošę, juda smarkiai.“
„Ruošiamės sunkiai, gana tvirtai, manau, atidarysime [čempionatą – tv3.lt], kaip koja išspirti duris.“
„Su tokiu palaikymu paimsime visus iš eilės ir čempionate būsime top 3.“
„Plius 20.“
O pačioje „Nokia“ arenoje lietuviai tiesiog dominuoja. Britus palaiko vos keliolika po areną išsibarščiusių pavienių sirgalių, kai Lietuvos fanų dainos ir skanduotės skamba itin trankiai.
„O pirmosioms rinktinės rungtynėms „Nokia arenoje“ čia, Tamperėje, susirinko apie du tūkstančius sirgalių. Daugelis jų arenoje išsidėstę pakankamai komfortabilioje vietoje prie pat aikštės. Beje, derybose tarp lietuvių ir suomių pavasarį, Lietuvos krepšinio asociacijai vienas pagrindinių svertų būtent ir buvo, kad suomiai suteiktų pakankamai patogias rungtynių stebėjimo sąlygas – tą suomiai ir išpildė“, – aiškino TV3 žurnalistas, esantis „Eurobasket“, Vilius Stalgaitis.
Rinktinės treneris ir žaidėjai – apie rungtynių rezultatus
Tačiau ne taip trankiai pirmuosius žingsnius čempionate žengė Lietuvos rinktinė, kuri triuškinančios persvaros prieš Didžiąją Britaniją iki pertraukos įgyti nesuspėja ir žaidžia akivaizdžiai pernelyg nervingai. Tiesa, britai sensacijos nesumedžioja. Visus reikalus lietuviai sutvarko ketvirtame kėlinyje ir čempionato starte laimi 24 taškų persvara.
„Rezultatas tenkina mus, bet mane labiausiai tenkina gynyba“, – komentavo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis.
„Kad ir koks jis buvo sunkus, ypač pradžioje, bet įvykdėme, ką buvome susiplanavę ir paėmėme pergalę“, – aiškino rinktinės centras Jonas Valančiūnas.
Rinktinė įtikinamai laimėjo net ir su katastrofišku tritaškių pataikymu – tikslą pasiekė vos 2 tolimi metimai iš 11. J. Valančiūnas tai mato kaip dar vieną rinktinės rezervą.
„Galime kaltinti daug ką, rasti priežasčių daug, bet manau, kad dar turime rytojaus dieną, pamėtyti, pataisyti kažką – nurašykime jauduliui“, – teigė J. Valančiūnas.
O treneris R. Kurtinaitis pasiteisinimų dėl esą pernelyg kietų arenos lankų neieško.
„Kai meti į krepšį, lanko nereikia, reikia „sietkutės“. Kieti lankai ar minkšti – reikia mesti į vidų“, – tikino R. Kurtinaitis.
Bet nepataikius tritaškių, rinktinė trūkumus kompensuoja kitur. Štai atkovoja net 57 kamuolius ir taip pagerina visų laikų Europos čempionato rekordą. Ligšiolinis rekordas, kurį kadaise buvo pasiekę kroatai, nebuvo pagerintas net dvylika metų. Vien J. Valančiūnas, sudėjus su Ąžuolu Tubeliu, atkovojo 16 kamuolių.
„Naktį prieš priminiau sau, kur esu. Miegojau gerai, atsikėliau, kaip prieš normalias rungtynes – kaip ir visada, ta pati rutina. Eini, žaidi už Lietuvą visomis jėgomis ir tiek“, – tvirtino rinktinės puolėjas Ą. Tubelis.
Antrą pergalę rinktinė sumedžioti bandys jau penktadienį, kai lauks dvikova su Juodkalnijos rinktine.
