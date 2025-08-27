Lietuvos rinktinė Europos čempionatą atidarė triuškinama pergale

Lietuvos rinktinėje rezultatyviausias buvo Jonas Valančiūnas, kuris įmetė 18 taškų bei atkovojo 9 kamuolius. Ąžuolas Tubelis įmetė 17 taškų, o Margiris Normantas surinko 12.
Lietuviai dominavo po krepšiu, kur atkovojo net 57 kamuolius.
T. Sedekerskis prametė pirmas baudas, o britai startavo 5:0. R. Jokubaitis ir T. Sedekerskis atidarė lietuvių sąskaitą, M. Normantas pridėjo baudas – 8:5. Britų puolimui strigus, L. Birutis dėjimu didino persvarą – 17:8. Po pirmo kėlinio Lietuva pirmavo 23:15.
Baudomis ir Ą. Tubelio taškais lietuviai atitrūko 30:18. A. Yeboah 7 taškais sumažino skirtumą – 25:33, dar dvitaškį pridėjo D. Akinas – 27:33. Po pertraukėlių J. Valančiūnas grąžino dviženklę persvarą – 37:27. Po dviejų kėlinių Lietuva pirmavo 41:33.
R. Jokubaitis pataikė pirmą tritaškį, lietuviai atitrūko 52:38. M. Normanto baudos pavertė skirtumą triuškinamu – 60:40. Po trijų kėlinių Lietuva pirmavo 65:50.
Per paskutinį kėlinį Lietuva iniciatyvos nepaleido ir savo pranašumą didino iki triuškinamo bei rekordinio.
Mūsiškiai kitas rungtynes žais penktadienį, kai susitiks su Juodkalnija.
Lietuva: Jonas Valančiūnas 18, Ąžuolas Tubelis 17, Rokas Jokubaitis ir Margiris Normantas po 12, Arnas Velička 10, Rokas Giedraitis 7, Tadas Sedekerskis 6, Marekas Blaževičius ir Laurynas Birutis po 4, Gytis Radzevičius ir Ignas Sargiūnas po 2, Deividas Sirvydis nepasižymėjo.
Didžioji Britanija: Akwasi Yeboah 17, Tarikas Phillipas ir Mylesas Hessonas po 10, Aminas Adamu 9.
