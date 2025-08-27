Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jokūbas Mažionis žaidė Anglijos lygos taurėje, Tomo Kalinausko klubas Švedijoje išlaiko lyderio poziciją

2025-08-27 08:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 08:04

Antroje Švedijos lygoje lietuvis Tomas Kalinauskas žaidė 72 minutes bei padėjo „Kalmar“ klubui namuose 2:0 įveikti „Helsingborg“ klubo žaidėjus. Po šios pergalės „Kalmar“ ekipa su 41 tašku lieka pirmoje lygos vietoje.

Jokūbas Mažionis | Klubo nuotr.

Antroje Švedijos lygoje lietuvis Tomas Kalinauskas žaidė 72 minutes bei padėjo „Kalmar“ klubui namuose 2:0 įveikti „Helsingborg“ klubo žaidėjus. Po šios pergalės „Kalmar“ ekipa su 41 tašku lieka pirmoje lygos vietoje.

REKLAMA
0

Nojus Audinis liko ant „Teplice“ klubo suolo, o jo ekipa žengė į Čekijos taurės šešioliktfinalį, kuomet išvykoje 2:0 nugalėjo „Velvary“ klubą.

Tuo metu Anglijos lygos taurėje gynėjas Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, bet lietuvio ginamas „Cheltenham“ klubas išvykoje 0:3 pralaimėjo „Cardiff City“ klubui bei baigė savo pasirodymą. Lietuvis per pridėtą rungtynių laiką dar gavo geltoną kortelę.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jokūbas Mažionis | Klubo nuotr.
Anglijoje Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes
Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.
Slovakijoje ir Švedijoje – rezultatyvūs lietuvių perdavimai
Dovydas Sasnauskas | Klubo nuotr.
18-metis lietuvis debiutavo „Sheffield United“ klubo sudėtyje grubiai suklysdamas
Tomas Kalinauskas | Klubo nuotr.
Tomas Kalinauskas prisistatė Švedijoje – įvartis ir rezultatyvus perdavimas

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų