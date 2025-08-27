Jokūbas Mažionis žaidė Anglijos lygos taurėje, Tomo Kalinausko klubas Švedijoje išlaiko lyderio poziciją

Nojus Audinis liko ant „Teplice“ klubo suolo, o jo ekipa žengė į Čekijos taurės šešioliktfinalį, kuomet išvykoje 2:0 nugalėjo „Velvary“ klubą.
Tuo metu Anglijos lygos taurėje gynėjas Jokūbas Mažionis žaidė visas rungtynes, bet lietuvio ginamas „Cheltenham“ klubas išvykoje 0:3 pralaimėjo „Cardiff City“ klubui bei baigė savo pasirodymą. Lietuvis per pridėtą rungtynių laiką dar gavo geltoną kortelę.
