TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Apžvelgė naudotą „Mazda“ hečbeką: kodėl jis nedomina Lietuvos vairuotojų?

2025-10-25 09:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 09:01

Šeštadienio ryto eteris per TV6 televiziją tradiciškai skirtas automobilių entuziastams. Šį kartą „Autopilotas“ laidos kūrybinė komanda nusprendė panagrinėti mįslę – kodėl Lietuvoje taip sunkiai kelią skinasi mažasis „Mazda 2“ hečbekas?

Šeštadienio ryto eteris per TV6 televiziją tradiciškai skirtas automobilių entuziastams. Šį kartą „Autopilotas“ laidos kūrybinė komanda nusprendė panagrinėti mįslę – kodėl Lietuvoje taip sunkiai kelią skinasi mažasis „Mazda 2“ hečbekas?

Nors jis yra techniškai kompetetingas ir stilingas, šis modelis lieka tautiečių nepastebėtas, todėl laidos vedėjai bandys išsiaiškinti tokio abejingumo priežastis.

Daugiau „Autopilotas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

„Autopilotas“ reportaže apžvelgiama „Mazda 2“
FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportaže apžvelgiama „Mazda 2“

Trečiosios kartos „Mazda 2“, Europoje debiutavusi 2014 metų pabaigoje, žymėjo ryškų kokybinį šuolį šiame B segmento hečbeke.

Sukurtas pagal „Mazda“ „Kodo – Soul of Motion“ dizaino filosofiją, šis modelis atsikratė pirmtakų nuosaikumo ir įgavo gerokai dinamiškesnę, atletiškesnę išvaizdą. Būtent patrauklus dizainas dažnai įvardijamas kaip vienas pagrindinių šio modelio privalumų, leidžiančių jam išsiskirti iš minios.

Variklių pasirinkimas – nedidelis

Po veržlia išore slėpėsi ir visiškai nauja techninė bazė, paremta „Mazda“ „Skyactiv“ technologijomis.

Tai apėmė ne tik lengvesnę ir tvirtesnę kėbulo struktūrą, bet ir naujos kartos, ekonomiškus variklius. Europoje populiariausi buvo 1,5 litro darbinio tūrio „Skyactiv-G“ benzininiai varikliai, siūlę skirtingus galios variantus (nuo 75 iki 115 AG).

Kai kuriose rinkose trumpai buvo siūlomas ir itin taupus 1,5 litro „Skyactiv-D“ dyzelinis variklis, tačiau dėl griežtėjančių taršos normų ir mažos paklausos jo vėliau atsisakyta.

Smagus vairuoti

Interjere „Mazda 2“ taip pat žengė didelį žingsnį į priekį. Nors erdvė salone nebuvo rekordinė, lyginant su kai kuriais konkurentais, apdailos medžiagų kokybė ir surinkimas buvo giriami kaip vieni geriausių klasėje.

Minimalistinis prietaisų skydelis su centre įkomponuotu multimedijos ekranu (valdomu sukamuoju ratuku ant centrinio tunelio) ir neblogos apdailos medžiagos kūrė brangesnio automobilio įspūdį.

Vis dėlto, pagrindiniu trečiosios kartos „Mazda 2“ koziriu tapo jo vairavimo savybės. Lengvas kėbulas, tikslus vairo mechanizmas ir gerai suderinta pakaba pavertė jį vienu smagiausiai valdomų mažų hečbekų rinkoje. Vėlesniuose modeliuose „Mazda“ įdiegė „G-Vectoring Control“ sistemą, dar labiau pagerinusią automobilio stabilumą ir valdymo tikslumą posūkiuose.

Patikimumas – geriausias klasėje?

Japoniška „Mazda 2“ kilmė yra vienas stipriausių argumentų renkantis šį automobilį.

Skirtingai nuo kai kurių europietiškų konkurentų, turinčių problemų su korozija ar kaprizinga elektronika, „Mazda 2“ pasižymi pagirtinu patikimumu, o žinomų trūkumų sąrašas – trumpas.

Vis dėlto, idealiai patikimų automobilių nebūna. Benzininėse versijose kartais pasitaiko degimo problemų, kurias dažniausiai sukelia susidėvėjusios uždegimo žvakės ar ritės.

Dyzelinių variklių savininkai turėtų atkreipti dėmesį į kietųjų dalelių filtrą (DPF), kuris, ypač važinėjant trumpais atstumais mieste, yra linkęs greitai užsikimšti. Taip pat neretai pasitaiko nusiskundimų dėl gendančios oro kondicionieriaus sistemos.

Daugiau įžvalgų apie naudotą „Mazda 2“ hečbeką – žemiau esančiame reportaže. 

Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:00 per TV6 televiziją.

VISĄ „AUTOPILOTAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

