Nauja „Dacia“ ar naudotas „Porsche“? Palygino ir atsakė kuris automobilis geresnis

Naujas ar naudotas? Biudžetinis ar šiek tiek prabangesnis? Šie klausimai kamuoja tūkstančius vairuotojų, o turint solidų, maždaug 30 000 eurų biudžetą, pasirinkimo laisvė tampa galvos skausmu.
Galima rinktis mažą ir sportišką „Mini Cooper S“ arba visureigių legendą „Toyota Land Cruiser“. Tačiau TV6 laidos „Autopilotas“ komanda nusprendė panagrinėti patį populiariausią scenarijų: ką už šią sumą gali įsigyti šeima, ieškanti erdvaus, praktiško ir didesnės prošvaisos automobilio?
Iš pirmo žvilgsnio, atsakymas atrodo paprastas – rinktis naują, biudžetinės klasės visureigį. Tačiau būtent čia ir prasideda didžioji dilema, geriausiai apibūdinama kaip kova tarp racionalaus proto ir emocijų.
Vienoje svarstyklių pusėje – pragmatiškas „Dacia Bigster“, galintis pasiūlyti erdvų saloną, ekonomišką hibridinę pavarą, mažus eksploatacijos kaštus ir svarbiausia – gamintojo garantiją.
Kitoje pusėje – emocionalus širdies balsas, kurį simbolizuoja „Porsche Cayenne“. Už tą pačią sumą jūs gaunate ne tik automobilį, bet ir statusą.
Prestižinis ženklelis, galingas V6 dyzelinis variklis, prabangus ir kokybiškomis medžiagomis išklotas salonas bei nepalyginamai geresnės valdymo savybės. Tai – svajonės išsipildymas, galimybė vairuoti automobilį, apie kurį daugelis gali tik pasvajoti.
Tačiau kokį verdiktą šioje situacijoje paskelbs „Autopilotas“ komanda? Žiūrėkite žemiau esančiame reportaže.
