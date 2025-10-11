Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Patikrino naudotą „Škoda Scala“: ar tai – geriausias pasirinkimas lietuviams?

2025-10-11 19:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 19:07

Kiekvieną šeštadienio rytą TV6 eteryje rodoma laida apie automobilius šį kartą dėmesį sutelkė į naudotą „Škoda Scala“ hečbeką. Kuo jis įdomus ir ar tai gali būti pats universaliausias pasirinkimas lietuviams, ieškantiems įperkamo, patikimo ir praktiško hečbeko? 

Priklausymas milžiniškai „Volkswagen“ grupei tokiems gamintojams kaip „Škoda“ suteikia unikalią privilegiją: galimybę naudotis bendru „sandėliu“ ir iš gausybės komponentų sukurti itin konkurencingą produktą. 

Daugiau „Autopilotas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

„Autopilotas“ reportaže aptarta „Škoda Scala“
FOTOGALERIJA. „Autopilotas“ reportaže aptarta „Škoda Scala“

Būtent toks yra hečbekas „Škoda Scala“ – automobilis, sukurtas pasiūlyti „Golf“ dydžio erdvę už patrauklesnę kainą. Tačiau ar šis protingas pasiūlymas neturi paslėptų kompromisų?

Norint suprasti „Scala“ esmę, reikia žinoti vieną techninę paslaptį. Kitaip nei „Golf“, kuris naudoja brangesnę ir sudėtingesnę MQB platformą, „Scala“ yra sukonstruotas ant mažesnės, „Polo“ ir „Fabia“ modeliams skirtos MQB A0 platformos. Būtent šis inžinerinis sprendimas leido sumažinti gamybos kaštus, bet kartu atnešė ir tam tikrų kompromisų.

Didžiausias „Scala“ privalumas, gimęs iš šio sprendimo – neprilygstamas erdvumas. Automobilis siūlo vieną didžiausių bagažinių savo klasėje (467 litrai) ir stebėtinai daug vietos kojoms gale sėdintiems keleiviams – dažnai net daugiau nei pačiame „Golf“. Tai klasikinis „Simply Clever“ filosofijos pavyzdys, kai praktiškumas iškeliamas į pirmą vietą.

Svarbiausias klausimas – ar jis patikimas?

„Škoda“ reputacija Lietuvoje tvirta, tačiau, kaip ir kiekvienas automobilis, „Scala“ turi savo silpnų vietų.

Didžiausio dėmesio, pasak automobilių ekspertų, reikalauja pavarų dėžės. Modeliuose su mechanine pavarų dėže pastebimas greitesnis sankabos dilimas, o automatinės DSG dėžės kartais kritikuojamos dėl netolygaus pavarų perjungimo važiuojant lėtai.

Svarbiausia taisyklė norint išvengti problemų su DSG – reguliariai, kas 50 000–60 000 km, keisti alyvą.

Tarp kitų pasitaikančių nusiskundimų – kartais stringanti multimedijos sistema, kurios atnaujinimui gali prireikti specializuoto serviso, ir neveikianti „Start / Stop“ sistema, kuri dažniausiai yra ne gedimo, o tiesiog nusilpusio akumuliatoriaus ženklas.

Kaip ir visuose moderniuose automobiliuose su mažo tūrio turbininiais varikliais, reikėtų atkreipti dėmesį į turbinos būklę, ypač jei automobilio rida viršija 100 000 km.

Daugiau įdomesnių įžvalgų apie naudotą „Škoda Scala“ ir dar daugiau – „Autopilotas“ epizode.

Laidą „Autopilotas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:00 per TV6 televiziją.

VISĄ „AUTOPILOTAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

