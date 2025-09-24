Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Paskelbė automobilius, su kuriais geriausia vilkti priekabas: tarp laimėtojų – keletas elektromobilių

2025-09-24 15:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 15:05

Prestižinė „Caravan and Motorhome Club Towcar“ apdovanojimų komisija paskelbė geriausius 2026 metų automobilius, skirtus vilkti priekabas. Absoliučiu nugalėtoju šiemet karūnuotas universalus ir praktiškas „Volkswagen Passat“.

Volkswagen Passat (nuotr. Organizatorių)
25

Prestižinė „Caravan and Motorhome Club Towcar“ apdovanojimų komisija paskelbė geriausius 2026 metų automobilius, skirtus vilkti priekabas. Absoliučiu nugalėtoju šiemet karūnuotas universalus ir praktiškas „Volkswagen Passat“.

REKLAMA
0

Šio testo rezultatai atskleidė ir ryškią tendenciją – į šią, anksčiau dyzelinių visureigių dominuotą sritį, vis drąsiau veržiasi elektromobiliai, nuskynę pergales ne vienoje kategorijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Naujos kartos „Volkswagen Passat“
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Naujos kartos „Volkswagen Passat“

Devintos kartos „Passat“ 37 narių ekspertų komisiją sužavėjo savo universalumu. Nugalėtoju tapusi 2.0 TSI versija pasižymėjo išskirtiniu stabilumu tempiant priekabą tiek persirikiuojant, tiek važiuojant nelygiu keliu.

REKLAMA

Komisija taip pat gyrė platų variklių pasirinkimą, įskaitant dyzelinius ir hibridinius variantus, galinčius vilkti iki 2200 kg, bei didžiulę 690 litrų bagažinę.

Šių metų apdovanojimai įrodė, kad elektromobiliai tapo visaverčiais vilkikais. Lengviausioje svorio kategorijoje (iki 1300 kg) triumfavo „Škoda Enyaq 85x“, komisijos narius sužavėjęs stabilumu ir neutraliu valdymu.

REKLAMA
REKLAMA

Kitose svorio kategorijose pergales atitinkamai nuskynė „Nissan Ariya“ (iki 1600 kg), „Genesis GV60“ (iki 1700 kg), „Porsche Macan Electric“ (iki 2000 kg) ir sunkiasvoris „BMW iX xDrive60“ (virš 2000 kg), kuriam, pasak komisijos, didžiulė priekabos masė nesukėlė jokių problemų net važiuojant į kalną.

Geriausieji specialiose kategorijose

Apdovanojimų metu įvertinti ir kiti modeliai. Geriausiu hibridiniu modeliu pripažintas „Volvo XC90 T8“. Geriausio šeimos automobilio titulas atiteko erdviam ir praktiškam „Volkswagen Multivan“.

O prabangių automobilių kategorijoje nepralenkiamas buvo Bentley Bentayga“ su prailginta ratų baze. Komisijos teigimu, jei ne kaina, šis modelis, turintis atskirą šaldytuvą šampanui, galėjo tapti ir absoliučiu rinkimų nugalėtoju.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų