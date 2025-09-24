Paskelbė automobilius, su kuriais geriausia vilkti priekabas: tarp laimėtojų – keletas elektromobilių

Šio testo rezultatai atskleidė ir ryškią tendenciją – į šią, anksčiau dyzelinių visureigių dominuotą sritį, vis drąsiau veržiasi elektromobiliai, nuskynę pergales ne vienoje kategorijoje.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Devintos kartos „Passat“ 37 narių ekspertų komisiją sužavėjo savo universalumu. Nugalėtoju tapusi 2.0 TSI versija pasižymėjo išskirtiniu stabilumu tempiant priekabą tiek persirikiuojant, tiek važiuojant nelygiu keliu.
Komisija taip pat gyrė platų variklių pasirinkimą, įskaitant dyzelinius ir hibridinius variantus, galinčius vilkti iki 2200 kg, bei didžiulę 690 litrų bagažinę.
Šių metų apdovanojimai įrodė, kad elektromobiliai tapo visaverčiais vilkikais. Lengviausioje svorio kategorijoje (iki 1300 kg) triumfavo „Škoda Enyaq 85x“, komisijos narius sužavėjęs stabilumu ir neutraliu valdymu.
Kitose svorio kategorijose pergales atitinkamai nuskynė „Nissan Ariya“ (iki 1600 kg), „Genesis GV60“ (iki 1700 kg), „Porsche Macan Electric“ (iki 2000 kg) ir sunkiasvoris „BMW iX xDrive60“ (virš 2000 kg), kuriam, pasak komisijos, didžiulė priekabos masė nesukėlė jokių problemų net važiuojant į kalną.
Geriausieji specialiose kategorijose
Apdovanojimų metu įvertinti ir kiti modeliai. Geriausiu hibridiniu modeliu pripažintas „Volvo XC90 T8“. Geriausio šeimos automobilio titulas atiteko erdviam ir praktiškam „Volkswagen Multivan“.
O prabangių automobilių kategorijoje nepralenkiamas buvo „Bentley Bentayga“ su prailginta ratų baze. Komisijos teigimu, jei ne kaina, šis modelis, turintis atskirą šaldytuvą šampanui, galėjo tapti ir absoliučiu rinkimų nugalėtoju.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!