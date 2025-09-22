„TÜV Report“ tyrimo sensacija: nepatikimiausiu automobiliu pripažintas elektromobilis

Nors elektromobiliai neturi kietųjų dalelių filtrų, EGR vožtuvų ar išmetimo sistemų, jie turi kitų silpnų vietų. Pagrindinės problemos, kurias fiksuoja TÜV inspektoriai, yra susijusios su stabdžiais ir važiuokle.
Dėl nuolatinio regeneracinio stabdymo, kurio metu automobilis lėtėja naudodamas elektros variklį, tradiciniai diskiniai stabdžiai naudojami retai ir yra linkę rūdyti.
Tačiau kai jų prireikia ekstremalioje situacijoje, jie turi sustabdyti gerokai sunkesnį automobilį, todėl patiria didžiules apkrovas ir greičiau dyla. Didelis svoris taip pat lemia greitesnį pakabos elementų – amortizatorių, spyruoklių ir svirčių – susidėvėjimą.
Patikimumo reitingas
TÜV ataskaitoje rezultatai tarp skirtingų elektromobilių smarkiai išsiskyrė. Geriau už vidurkį pasirodė ir patikimesniais buvo pripažinti „Volkswagen e-Golf“, „Mini Cooper SE“, „Hyundai Kona“ bei „Volkswagen ID.“ serijos modeliai.
Prasčiausiųjų sąraše atsidūrė „Peugeot e-208“, „Volkswagen e-Up“, „Opel Corsa-e“ ir „Renault Zoe“. Tačiau absoliučiu antirekordininku tapo „Tesla Model 3“.
Net 14,2 proc. šių 2-3 metų senumo automobilių nepraėjo techninės apžiūros iš pirmo karto. Tai – pats blogiausias rezultatas visoje šio amžiaus automobilių grupėje. Nors ataskaitoje pažymima, kad tikrintų „Tesla“ modelių rida buvo didžiausia, rezultatas vis tiek yra nuviliantis.
Laimėtojai – akivaizdūs
Laikas pažvelgti į kitą medalio pusę – kas yra patikimumo čempionai? Absoliučiu nugalėtoju jauniausių (2–3 metų) automobilių kategorijoje tapo kuklusis miesto mažylis „Honda Jazz“. Garbingas antrąją ir trečiąją vietas šioje amžiaus grupėje užėmė „Volkswagen Golf Sportsvan“ (2,5 proc) ir „Audi Q2“ (2,6 proc).
Jei „Honda Jazz“ sugebėjo triumfuoti jaunų automobilių kategorijoje, „Porsche 911“ yra neginčijamas ilgalaikio patikimumo lyderis. Šis sportinis modelis laimėjo pirmąją vietą visose kitose amžiaus kategorijose – nuo 4–5 metų iki pat 12–13 metų senumo automobilių.
Tarp lyderių nuolat šmėžuoja ir kiti modeliai, įrodantys savo patikimumą. Itin gerai pasirodė praktiškasis „Volkswagen Golf Sportsvan“, patekęs į prizininkų trejetuką net trijose amžiaus grupėse. Puikius rezultatus demonstravo ir „Volkswagen T-Roc“ bei „Mazda“ modeliai (CX-3 ir Mazda 2), o tarp senesnių nei 10 metų automobilių išsiskyrė „Mercedes-Benz“ A ir B klasės.
