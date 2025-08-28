Pirmoji pažintis su naujos kartos „Volkswagen T-Roc“: populiarus krosoveris žymi labai svarbų pokytį

Pradedant savo klasės ikona tapusiu „Golf“, komercinio ir šeimyninio automobilio ribas plečiančio „Caddy“ ir baigiant kelionių bei laisvalaikio simboliu tapusia „California“ ar nepamainomu verslo partneriu laikomu „Transporter“ – kiekvienas modelis turi savo lojalų pirkėjų ratą.
Vis dėlto, pačiame „Volkswagen“ populiarumo epicentre yra trys kertiniai modeliai, atsakantys už didžiausią pardavimų ir pelno dalį. Tai – „Tiguan“, „Golf“ ir „T-Roc“. Ši trijulė ne tik dominuoja statistikos lentelėse, bet ir yra lyderiai savo segmentuose. Sakyčiau, kad tai yra strateginės pozicijos, kurias Vokietijos milžinas yra pasiryžęs išlaikyti bet kokia kaina.
Būtent todėl pastaruoju metu stebime nuoseklų šių modelių atnaujinimo maratoną. Po rinkoje jau pasirodžiusio atnaujinto „Golf“ ir visiškai naujos kartos „Tiguan“, dabar atėjo eilė paskutiniam, bet ne mažiau svarbiam trejeto nariui. Vokietijoje vykusiame išankstiniame renginyje turėjau progą iš arti susipažinti su šio maratono finaliniu akordu – naujos kartos „T-Roc“.
Svarbiausias pokytis – nauja hibridinė pavara
Įprastai naujų modelių apžvalgas pradedu nuo automobilio dizaino ar jame įdiegtų technologijų, tačiau „T-Roc“ atveju svarbiausia naujiena slypi po variklio gaubtu. Po ilgos pertraukos „Volkswagen“ grįžta į tradicinių hibridų segmentą, kuriame jau daugelį metų karaliauja „Toyota“. Tai ne tik technologinis, bet ir strateginis ėjimas, siekiant pasiūlyti alternatyvą pirkėjams, ieškantiems maksimalaus efektyvumo, nes nuo šiol „T-Roc“ bus siūlomas tik su benzininiais varikliais. Dyzelinėms alternatyvoms „Volkswagen“ pasakė Sayōnara.
Nors išankstinio pristatymo metu inžinieriai buvo lakoniški, keletas esminių detalių buvo atskleista. Būsima hibridinė sistema naudos 1,5 litro keturių cilindrų benzininį variklį kaip pagrindą ir siūlys du galios variantus: 134 AG ir 170 AG. Nepriklausomai nuo hibridinės pavaros galios, abi versijos generuos maksimalų 305 Nm sukimo momentą.
Hibridinės sistemos pristatymo metu taip pat buvo pademonstruotas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kad hibridinis „T-Roc“ tam tikrą atstumą gali važiuoti naudodamas tik elektros energiją bei ją regeneruoti lėtėjant ar riedant nuokalne. Taip pat buvo pabrėžiamas dar vienas svarbus parametras – 15 proc. mažesnės sąnaudos lyginant su „Mid-Hybrid“ (eTSI) versija.
Vis dėlto, išsamesnių techninių duomenų teks palaukti. Šios hibridinės versijos rinkoje pasirodys tik 2026 metais, tad akivaizdu, jog „Volkswagen“ sąmoningai pasilieka teisę detalesnę informaciją atskleisti artėjant oficialiam debiutui, taip išlaikydama intrigą ir susidomėjimą modeliu ilgesnį laiką.
*variklių gamą sudarys 1,5 litro „eTSI“ (116 ir 150 AG). Vėliau variklių gamą taip pat papildys 2,0 litrų TSI benzininis variklis bei sportiškas „T-Roc R“ modifikacija.
Viduje – keletas žaismingų elementų
Paminėjus patį svarbiausią pokytį, galime susikoncentruoti į smulkmenas. Pristatymo metu „Volkswagen“ atstovai neslėpė, kad kuriant naujojo „T-Roc“ interjerą, buvo atsižvelgta į žurnalistų ir pirkėjų pastabas dėl nuviliančios apdailos medžiagų kokybės ar pernelyg konservatyvios stilistikos.
„Volkswagen“ tikrai nėra vienas iš tų gamintojų, kuris imtųsi tokių eksperimentų kaip „Peugeot“ ar „Renault“, tačiau laipiojant iš vieno bandomojo modelio į kitą pastebi, kad gamintojas vietoje to priėmė strategiškai teisingą sprendimą ir į „T-Roc“ perkėlė geriausius ergonominius ir technologinius sprendimus iš „Golf“, „Tiguan“ ir „Passat“.
Vienas geriausių pavyzdžių, iliustruojančių gamintojo norą mokytis iš klaidų – fizinių mygtukų sugrįžimas. Reaguojant į nepaliaujamą kritiką dėl lietimui jautrių paviršių, net ir „R-Line“ versijoje „T-Roc“ naudoja vairą, kuriame yra klasikiniai, patogūs mygtukai, dėl kurių nereikia atitraukinėti akių nuo kelio. Toks pat sveiku protu paremtas sprendimas priimtas ir kalbant apie mygtukus durelėse – langų bei veidrodėlių valdymas išliko paprastas ir intuityvus, be jokių nereikalingų eksperimentų.
Tačiau tai nereiškia, kad interjere apsieita be įdomesnių sprendimų. Dizaineriai subtiliai, bet efektingai paeksperimentavo su durelių atidarymo mechanizmu. Vietoje tradicinės rankenėlės dabar integruota estetiška svirtelė, kurią, norint atidaryti duris, reikia patraukti į viršų. Nors iš pirmo žvilgsnio tai – tik smulkmena, šis ergonomiškas sprendimas suteikia automobiliui žaismingumo.
Natūralu, kad tokia elegantiška detalė mums sukėlė klausimų dėl jos patvarumo, ypač automobilyje, kuris dažnai taps šeimos transportu. Paklaustas, ar mechanizmas atlaikys kasdienius iššūkius, pavyzdžiui, vaikų bandymus ją laužyti, dizaineris patikino, jog tai – ne tik estetinis, bet ir kruopščiai apgalvotas inžinerinis sprendimas. Anot jo, svirtelės tvirtumas buvo patikrintas daugybėje testų, imituojančių ilgalaikį ir intensyvų naudojimą, todėl dėl jos ilgaamžiškumo abejonių kilti neturėtų.
Tapo šiek tiek didesnis
Mūsų šalies standartais „Volkswagen T-Roc“ yra ganėtinai kompaktiškas automobilis. Jis tokiu liks ir toliau, nepaisant fakto, kad naujos kartos modelis tapo 122 milimetrais ilgesnis (4 373 mm). „Volkswagen“ taip pat padidino atstumą tarp priekinės ir galinės ašies (+ 28 mm), o tai suteikė papildomos naudos viduje ir bagažinėje.
Vis dėlto, palyginus su daugeliu tiesioginių konkurentų, tokiais kaip „Honda HR-V“, „Nissan Juke“, „Peugeot 2008“ ar „Toyota C-HR“, „T-Roc“ sukuria mažiausiai „visureigišką“ įspūdį. Nors sėdėsena čia, kaip ir pridera krosoveriui, aukštesnė, bendras pojūtis labiau primena erdvų hečbeką, o ne klasikinį krosoverį.
Be to, „T-Roc“ turi dar vieną pranašumą. Skirtingai nei, pavyzdžiui, „Nissan Juke“ ar „Toyota C-HR“, kuriuose jautiesi tarsi sėdėdamas suspaustoje kapsulėje, „T-Roc“ salonas atrodo stebėtinai erdvus.
Persėdus į galines sėdynes, ilgesnė ratų bazė taip pat duoda apčiuopiamą rezultatą. Nusistatęs vairuotojo poziciją pagal save ir atsisėdęs „už savęs“ jaučiausi komfortabiliai – vietos keliams nebuvo labai daug, tačiau atsižvelgiant į šios klasės standartus, jos visiškai pakanka suaugusiam keleiviui. Tai – didelis žingsnis į priekį, palyginti su ankstesniu modeliu.
Tačiau šie pokyčiai, kurie neabejotinai džiugins ankstesnių „T-Roc“ savininkus ir pirkėjus Šiaurės Europoje (bei Lietuvoje), sukėlė nerimo bangą tarp renginyje dalyvavusių žurnalistų iš Italijos. Ir ne veltui.
Matote, „T-Roc“ yra perkamiausias „Volkswagen“ modelis Italijoje, kur pirkėjai teigiamai vertino ne tik jo stilių ar važiavimo savybes, bet ir, svarbiausia, kompaktišką dydį, idealiai tinkantį siauroms miestų gatvėms. Kadangi Italija nėra svetinga dideliems automobiliams, „Volkswagen“ inžinierių atlikti pakeitimai privertė spėlioti, kaip juos įvertins Italijos vairuotojai, kuriems didesnis automobilis nebūtinai yra geresnis.
Bus galima žaisti žaidimus
Kaip minėjau anksčiau, naujos kartos „T-Roc“ paveldėjo visą technologinį kraitį iš brangesnių „Volkswagen“ šeimos narių. Šis pokytis labiausiai juntamas atsisėdus prie vairo – čia dominuoja naujausios kartos multimedijos sistema ir programinė įranga, kuri greičiu bei funkcionalumu lenkia pirmtakę keliais šviesmečiais.
Nors asmeniškai nesu didelių ekranų gerbėjas, neįmanoma paneigti jų privalumų, kuriuos tikslinė „T-Roc“ auditorija tikrai įvertins. Didelį ekraną bus galima išnaudoti naudojant navigacijos programėlę ar „Apple CarPlay“ bei „Android Auto“ sąsajas. Be to, kartu su nauja programine įranga atkeliauja ir keletas papildomų priedų.
Vienas iš tokių – dirbtiniu intelektu paremta balso asistentė IDA su „ChatGPT“ integracija. Sistema stebėtinai gerai supranta net ir netobulą anglų kalbą, o paprašius, kaip ir kiti nauji „Volkswagen“ koncerno modeliai, gali papasakoti anekdotą – smulkmena, bet ji puikiai iliustruoja sistemos lankstumą.
Taip pat esu įsitikinęs, kad nemažai vairuotojų pradžiugins faktas, kad nuo šiol automobilyje bus galima žaisti kompiuterinius žaidimus. Tiek klasika tapusį „Pac-Man“, tiek „Kas vertas tapti milionieriumi“. Pastarąjį, iš tiesų, galima žaisti netgi keliese, tad galiu įsivaizduoti tokį scenarijų, kuomet tėvai nenorėdami su savimi temptis vaikų į parduotuvę 10 minučių, vaikus tiesiog paliktų pliekti „Pac-Man“.
Kalbant apie pažangius vairavimo asistentus, „T-Roc“ žengia didelį žingsnį į priekį, pasiskolindamas technologijas tiesiai iš aukštesnės lygos. Patobulinta „Travel Assist“ sistema dabar ne tik palaiko greitį, atstumą ir eismo juostą, bet ir siūlo pusiau autonominio persirikiavimo funkciją. Vairuotojui greitkelyje įjungus posūkio signalą, automobilis pats saugiai pakeičia eismo juostą.
Iš brangesnių automobilių „T-Roc“ pasisavino dar vieną funkciją – „Park Assist Pro“ sistemą. Ji gali įsiminti iki 50 metrų ilgio parkavimo maršrutą, pavyzdžiui, nuo garažo vartų iki išvažiavimo į bendro naudojimo kelią. Vėliau sistema įsimintą maršrutą gali įveikti autonomiškai, vairuotojui procesą valdant tiesiog išmaniuoju telefonu. Šį komforto ir futurizmo derinį papildo ir praktiškos saugumo naujovės, tokios kaip išlipimo perspėjimo sistema, sauganti nuo susidūrimo su iš galo artėjančiais dviratininkais ar automobiliais.
Didžiausia intriga – kaina
Žinoma, pagrindinis klausimas, kirbėjęs visų pristatyme dalyvavusių žurnalistų galvose – kokia bus naujojo „T-Roc“ kaina? Deja, kol kas tai yra didžiausia intriga. „Volkswagen“ atstovai patvirtino, jog šiuo metu vyksta aktyvios derybos su gamykla dėl kainodaros Baltijos šalims, todėl oficialias kainas sužinosime ne anksčiau nei spalio mėnesį.
Vis dėlto, viena yra aišku – naujos kartos modelis dėl gausių patobulinimų brangs. Klausimas tik – kiek. Atsižvelgiant į tai, kad paskutinių senojo modelio vienetų kaina prasideda nuo maždaug 25 000 eurų, galima logiškai prognozuoti, jog naujos kartos „T-Roc“ pradinė kaina Lietuvoje svyruos tarp 32 000 ir 33 000 eurų. Tokia kaina leistų modeliui išlaikyti kelių tūkstančių eurų atotrūkį nuo didesniojo „Tiguan“ ir išlikti konkurencingam savo segmente.
