Elektrinio „Volkswagen ID.7“ testas: privalumai, trūkumai, kaina

„Volkswagen“ įžengimas į elektromobilių rinką buvo greitas ir, atrodo, šiek tiek skubotas. 2019 metais pasirodęs pirmasis pilnavertis vokiečių gamintojo elektromobilis (ID.3) turėjo tapti europiečių bilietu į masinį elektromobilumą. Juk „Volkswagen“ žadėjo, kad pradinė „ID.3“ kaina bus mažesnė negu 30 tūkst. eurų, o metinių gamybos pajėgumų lūkestis siekė net 330 000 vienetų per metus.

Tačiau kaip ir daugelis gamintojų, „Volkswagen“ labai greitai suprato, kad elektromobilių gamyba ir elektromobilių prekyba yra du visiškai skirtingi pasauliai. Sukurti ir pagaminti elektromobilį yra viena, tačiau jį parduoti – gerokai sudėtingesnė užduotis, mat elektromobilis reikalauja visapusiškai pakeisti savo požiūrį į tradicinę automobilio eksploataciją. Tačiau taip buvo 2019 metais, kai įkrovimo stotelių infrastruktūra buvo nyki, o technologinis progresas kėlė labai daug abejonių. Laikas pažvelgti kokią pažangą „Volkswagen“ gali pasiūlyti automobilyje, kurio sedano arba universalo forma turėtų būti priimtinesnė daugeliui lietuvių.

Volkswagen ID.7 verdiktas akimirksniu:

Privalumai: Tylus ir komfortiškas, manevringas, nuvažiuojamas atstumas įvairiomis sąlygomis

Trūkumai: Didoka kaina, oro sąlygoms jautrūs vairavimo asistentai, kai kurie ergonomikos sprendimai

Daugiau automobilių apžvalgų – specialioje „Bandymų trasa" rubrikoje.

Elektrinis „Volkswagen ID.7" (59 nuotr.)

(59 nuotr.) FOTOGALERIJA. Elektrinis „Volkswagen ID.7“

Volkswagen ID.7 dizainas

Aerodinaminis efektyvumas – šie du žodžiai lydi kone kiekvieno elektromobilio kūrimo procesą. Visgi, kuo lengviau elektromobilis gali skrosti orą, tuo mažesnės energijos sąnaudas. Be to, nereikėtų pamiršti ir nuvažiuojamo atstumo – rodiklio, kuris šio tipo automobiliams yra be galo svarbus.

Skirtingai nei „ID.3“, „ID.4“ ar „ID.Buzz“ modelių atveju, „ID.7“ gamintojo akyse yra pirmasis ID šeimos atstovas, su kuriuo galima be absoliučiai jokio jaudulio leistis į tolimas keliones, mat vadovaujantis Europoje vykdomų automobilių homologacijos procedūrų išvadomis, „ID.7“ gali su pilna įkrova nuvažiuoti iki 700 kilometrų distanciją. Daug? Tikrai nemažai.

Anksčiau tokį rodiklį gamintojai (pavyzdžiui, „Mercedes-Benz“) galėjo pasiūlyti tik į elektromobilį įgrūdę didesnę nei 100 kWh talpos bateriją, o štai „ID.7“ panašius parametrus gali pasiūlyti su ženkliai mažesnės talpos baterijomis – atitinkamai 77 kWh ir 82 kWh.

Norint suprasti iš kur išdygo naujos efektyvumo šaknys, reikėtų pradėti nuo automobilio formos, kuri buvo sukurta taip, kad maksimaliai sumažintų oro pasipriešinimą. „Volkswagen“ tvirtina, kad apie 50 proc. bendro oro pasipriešinimo koeficiento (Cd) sudaro kėbulo forma, ratų ir padangų dizainas sudaro apie 30 proc, 10 proc. – dugno konstrukcija, o likę 10 proc atitenka aktyviems ar pasyviems elementams. Tokiems kaip, pavyzdžiui, angoms priekiniame buferyje.

Viso to rezultatas – Cd reikšmė, siekianti 0,23. Palyginimui, prieš 40 metų aerodinamiškumo pavyzdžiu laikytos „Audi 100“ Cd reikšmė siekė 0,30. Tad kaip matote – progresas akivaizdus. Nepaisant to, kad „ID.7“ yra didesnis, platesnis, aukštesnis ir turintis milžinišką kraitį saugumo įrangos.

Aišku, aerodinaminės savybės atliko svarbų vaidmenį, bet svarbūs buvo ir kiti veiksniai. Štai, elektrinės pavaros sistemos pagrindą sudaro trys esminiai moduliai: elektrinis variklis, dviejų pakopų vienos pavaros reduktorius ir keitiklis. Tai – itin efektyvi konstrukcija, kuri padėjo vienu metu padidinti našumą ir šiluminį patikimumą.

Be to, elektrinė pavara yra aprūpinta nauja, kombinuota alyvos ir aušinimo skysčio aušinimo sistema, kuriai talkina visiškai naujas keitiklis. Pastarasis leidžia tiksliau reguliuoti energijos srautus bei palaikyti stabilų pavaros ir baterijos darbą net esant aukštoms apkrovoms.

Volkswagen ID.7 išmatavimai

Ilgis (mm): 4 961

4 961 Plotis (mm): 1 862

1 862 Aukštis (mm): 1 536

1 536 Ratų bazės ilgis (mm): 2 966

2 966 Kėbulo prošvaisa (mm): 150

150 Automobilio svoris (kg): 2 097

2 097 Apsisukimo spindulys (m): 10,9

Volkswagen ID.7 interjeras

„Tesla“ visiems gamintojams parodė, kad 99 proc. funkcijų perkėlus į didžiulį centrinį ekraną gali sulaukti pritarimo iš automobilių vairuotojų. Šioje vietoje reikėtų patikslinti, kad tokį radikalų pokytį priėmė „Tesla“ vairuotojai, kurie palankiau žvelgia į realybėje neišbandytus eksperimentus. Kuomet „Volkswagen“ ryžosi imtis tokių pačių radikalių pokyčių, vargu ar kas nors buvo pagalvojęs kokią reakciją tai sukels ištikimiausių „Volkswagen“ vairuotojų gretose.

Staiga ergonomikos ir patogumo pavyzdys visoje automobilių pramonėje transformavosi į tai, kas tam tikrą laiką kelia sąmyšį galvoje. Kaip ir kituose „Volkswagen ID“ šeimos modeliuose, taip ir pirmoji pažintis su „ID.7“ salonu primena chaosą. Kaip valdyti valytuvus? Kaip išjungti eismo juostos palaikymo sistemą? Tokių ir panašaus pobūdžio klausimų netrūksta, o tai daug ką pasako apie visiškai naują prietaisų valdymo logiką ir tam tikrų funkcijų išdėstymą.

Turiu pripažinti, kad persilaužymo kreivė elektriniuose „Volkswagen“ automobiliuose yra nemenka, ypač jeigu persėdote iš konservatyviau suprojektuotos mašinos, tačiau po dviejų ar trijų ilgesnių kelionių pasidaro aišku kaip ir kas turi valdytis, kur ir kada specifiniu metu reikėtų ieškoti. Vis dėlto, būčiau norėjęs, kad tam tikri sprendimai būtų išspręsti paprasčiau.

Vienas iš jų – ant vairo esantys lietimui jautrūs mygtukai. Nors jų išdėstymas yra identiškas analogams su fiziniais jungikliais, tačiau lietimui jautrių mygtukų atsakas į paspaudimus nėra toks greitas ar intuityvus. Vairuojant intuityviai paspausti norimą mygtuką tampa sudėtingiau – tenka žvilgtelėti ar antrąkart pakartoti judesį. Vis dėlto, tam tikrose srityse „ID.7“ demonstruoja pranašumą.

Pirmoji sritis – salone panaudotų medžiagų sukuriamas jaukumas ir kaip tvirtai automobilis atrodo yra suręstas. Skirtingai nei, pavyzdžiui, „Tesla Model 3“, „ID.7“ nesijauti lyg sėdėtum sterilioje kapsulėje.

Antroji sritis – kaip greitai ir patogiai galima surasti patogią poziciją už vairo. Kad ir koks technologiškai progresyvus atrodytų „ID.7“, tačiau sėdynių ir vairo kolonėlės valdymas yra patikėtas įprastiems valdymo moduliams (mygtukams ir rankenėlėms), o ne lietimui jautriam ekranui ar ant vairo esantiems ratukams. Be to, kaip ir daugelis tradicinių automobilių, norint išsaugoti norimą vairuotojo poziciją, tiesiog užtenka paspausti mygtuką šalia sėdynės. Paprasta? Labai.

Labiausiai pastebimas „ID.7“ pranašumas šiame kainų segmente – salono erdvė. Kadangi „ID.7“ atstumas tarp priekinės ir galinės ašies siekia net 2 966 mm, o bendras automobilio ilgis siekia 4 961 mm, jis yra gerokai ilgesnis už „BMW i4“, „Mercedes-Benz EQE“ ar „Tesla Model 3“.

Dėl šios „ID.7“ charakteristikos, automobilio viduje vietos apstu. Tiek priekyje, tiek gale. Ypač gale, kur nesuklysiu pasakęs, kad erdvės pojūtis labiau primena aukštesnės klasės automobilį. Priekaištauti galėčiau tik dėl šiek tiek aukščiau iškilusios galinės vidurinės sėdynės, dėl kurios aukštesnio keleivio galva gali remtis į „ID.7“ stogą.

Žvelgiant per praktiškumo prizmę – „ID.7“ taip pat nenuvilia. Galinės sėdynės gali būti sulankstomos 60:40 santykiu. Atlenkus galinį porankį galima sukurti atskirą erdvę ilgesniems, bet siauresniems daiktams pervežti, o standartinis bagažinės tūris (532 litrai) yra daugiau negu pakankamas šeimyninių atostogų mantai. Jeigu norėsite būti visapusiškai praktiški, „ID.7 Tourer“ universalas gali sutalpinti dar daugiau.

Volkswagen ID.7 praktiškumas

Bagažinės tūris (l): 532 - 1 586

(l): 532 - 1 586 Maksimali leistina apkrova (kg) : 460

: 460 Maksimali stogo apkrova (kg) : 75

: 75 Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg) : 2 640

: 2 640 Vilkimo galia (kg): 750/1 200

750/1 200 Svorio paskirstymas tarp ašių: 47:52

47:52 Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. greičiu (dBA): 64

(dBA): 64 Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val. greičiu (dBA): 68

Volkswagen ID.7 technologijos

Naujoji „Volkswagen ID.7“ multimedijos sistema žymi ilgai lauktą kokybinį šuolį – tiek programinės, tiek techninės įrangos prasme. Didžiausias pokytis – 15 colių įstrižainės centrinis ekranas, kuris ne tik siūlo daugiau erdvės informacijos atvaizdavimui, bet ir sprendžia ankstesnių ID modelių naudotojų dažnai kritikuotas problemas.

Viena jų – tamsiu paros metu sunkiai naudojama jutiklinė juostelė po ekranu, skirta temperatūros ir garso reguliavimui. Dabar ši juosta pagaliau tapo apšviesta, todėl galima ja naudotis ir važiuojant naktį. Taip pat pagerinta bendroji vartotojo sąsaja – ji tapo aiškesnė, intuityvesnė ir greičiau reaguojanti nei anksčiau.

Funkcijų pasiekiamumas taip pat patobulintas. Pavyzdžiui, norint greitai išjungti įspėjimą apie greičio viršijimą, užtenka vos dviejų paspaudimų, o pati funkcija visada pasiekiama ekrano viršuje. Tai kur kas patogiau nei kai kuriuose konkurentuose, pavyzdžiui, naujesniuose „Hyundai“ modeliuose, kur reikia bent penkių žingsnių tam pačiam rezultatui pasiekti.

Už viso to slypi naujausia programinės įrangos versija – ID 4.0, kuri, skirtingai nei ankstesnės, pagaliau veikia sklandžiai. Sistemos atsakas greitas, meniu atidaromi be vėlavimo, o perjungimas tarp navigacijos, „Apple CarPlay“, „Android Auto“ ar klimato valdymo vyksta be trukdžių. Nors navigacijos rodoma informacija dar šiek tiek vėluoja, tai – daugiau pastebėjimas nei realus trūkumas.

Ekrano viršuje atsiradę greitųjų funkcijų mygtukai leidžia greitai keisti važiavimo režimus ar pasiekti pagalbines sistemas. Galima pritaikyti greitojo meniu zonas pagal individualius poreikius – tai labai naudinga kasdienėms situacijoms.

Įdomesnių naujovių taip pat netrūksta. Nuo šiol įkraunant automobilį bus galima žaisti vieną iš kelių arkadinių žaidimų. „Volkswagen“ taip pat įdiegė skaitmeninę klimato valdymo kontrolę. Oro srautų reguliavimas vyksta ne per mechanines groteles, o per virtualius valdiklius ekrane. Nors tokia sistema gali būti šiek tiek gremėzdiška, „vėduoklės“ funkcija padeda greitai paskirstyti orą visame salone.

Be to, skirtingai nei daugelis elektromobilių, „ID.7“ turi rankinę baterijos pašildymo funkciją, kurią galima aktyvuoti ir automatiškai, navigacijoje nustačius norimą įkrovimo tašką.

Volkswagen ID.7 saugumo įranga

Saugumo įranga bazinėje komplektacijoje : Avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, įspėjimas apie kliūtį lipant iš automobilio ar važiuojant atbulomis, adaptyvi atstumo ir greičio palaikymo kontrolė.

: Avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, priekiniai ir galiniai atstumo jutikliai, įspėjimas apie kliūtį lipant iš automobilio ar važiuojant atbulomis, adaptyvi atstumo ir greičio palaikymo kontrolė. Euro NCAP reitingas : 5 žvaigždučių

: 5 žvaigždučių Vaizdo kamerų konfigūracija : Priekyje, veidrodėliuose, gale.

: Priekyje, veidrodėliuose, gale. Oro pagalvių skaičius : 5

: 5 „Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė

Volkswagen ID.7 dinamika

Jeigu šiuo metu žvalgytumėtės į „Volkswagen Passat“ daržą, jūs galėtumėte rinktis iš skirtingo galingumo benzininių arba dyzelinių variklių, tačiau „ID.7“ galimų pasirinkimų gretos – kuklios. Šis „Volkswagen“ sedanas siūlomas su vieno arba dviejų elektros variklių sistema ir priklausomai nuo to, elektrinės pavaros galia gali siekti 286 arba 340 arklio galių.

Kad ir kaip pažiūrėsi – tai nemenkas galios rezervas, kuris per vairavimo pojūčių prizmę perteikiamas kitaip. Įgrūdę 286 arklio galių benzininį variklį į „Passat“ susidurtumėte su tolygiu, lengvai nuspėjamu pagreičiu, tačiau vairuojant „ID.7“ šių savybių kraitį papildo momentali akceleracija, kuri šį procesą paverčia maloniu sprando trūktelėjimu prie sėdynės atlošo.

Apskritai, elektrinis variklis pakankamai lengvai susitvarko su daugiau nei 2 tonas sveriančiu kėbulu. Automobilis įvairiais režimais greitėja sparčiai, o lenkimo manevrai, kaip ir galima tikėtis iš tokio elektromobilio, tampa vos kelių sekundžių reikalu.

Kita vertus, stabdžių sistema – nedera prie elektrinio variklio siūlomos dinamikos. Matote, priekyje montuojami diskiniai, o gale – būgniniai stabdžiai. Suprantu, kad elektromobiliui, turinčiam pajėgią energijos rekuperavimo sistemą nebūtina turėti velniškai galingos stabdžių sistemos kaip panašaus pajėgumo benzininiams modelyje, tačiau dėl šio sprendimo stabdžių pedalo eiga – ilga ir netiksli. Norint automobilį visiškai sustabdyti pedalą tenka spausti beveik iki pat galo, o tai tampa varginančia veikla mieste, kai reikia dažnai pajudėti ar sustoti.

Šią problemą galėtų išspręsti energijos rekuperacijos valdymas už vairo esančiomis mentelėmis, tačiau tokios funkcijos ID. serijos elektromobiliuose vis dar nėra. Keista yra ir tai, kad „Volkswagen“ nesiūlo nei laipsniško rekuperacijos valdymo, nei „Vieno pedalo“ važiavimo režimo.

Volkswagen ID.7 dinamika ir degalų sąnaudos:

Baterijos tipas : Ličio jonų

: Ličio jonų Elektrinės pavaros galia (AG) : 286

: 286 Elektrinės pavaros sukimo momentas (NM) : 545

: 545 Elektrinių variklių skaičius: 1. Galinėje ašyje.

1. Galinėje ašyje. Akceleracija nuo 0 iki 100 km/val. (Gamintojo/Testo metu užfiksuotas laikas): 6,5 / 6,3 sekundės

(Gamintojo/Testo metu užfiksuotas laikas): 6,5 / 6,3 sekundės Akceleracija nuo 60 iki 100 km/val: 3,4 sekundės

3,4 sekundės Akceleracija nuo 80 iki 120 km/val: 4,1 sekundės

4,1 sekundės Maksimalus greitis : 180 km/val.

: 180 km/val. Energijos sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) : 16,9 kWh/100 km, 18,3 kWh/100 km, 24,5 kWh/100 km.

: 16,9 kWh/100 km, 18,3 kWh/100 km, 24,5 kWh/100 km. Baterijos talpa : 82 kWh

: 82 kWh Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (Bandymo metu) : 450 kilometrų

: 450 kilometrų Įkrovimo sparta nuo 10 iki 80 proc. naudojant greitojo įkrovimo stotelę : 20-30 minučių

: 20-30 minučių Vidutinė įkrovimo sparta nuo 10 iki 80 proc: 120 kW

120 kW Maksimali bandymo metu užfiksuota įkrovimo sparta: 185 kW

Volkswagen ID.7 valdymas

Aukštesnės klasės pojūtis – taip galėčiau labai glaustai apibūdinti kaip kelyje elgiasi „ID.7“. Jis važiuoja tyliai, užtikrintai ir be įtampos. Ir tai – vienas didžiausių šio automobilio privalumų.

Jis savo galimybes demonstruoja diskretiškai, nebandydamas demonstruoti efektingų gestų ir tai tik dar kartą parodo, kad „Volkswagen“ inžinieriams perpratus elektromobilius kūrimo subtilybes, benzininiuose ir dyzeliniuose modeliuose demonstruotas meistriškumas, anksčiau ar vėliau bus perkeltas ir į naują platformą.

Žinoma, „ID.7“ skiriasi nuo tokių modelių kaip „Arteon“ ar „Passat“. Dėl sunkios baterijos gamintojui teko parinkti standesnius pakabos nustatymus, todėl kai kuriose atkarpose „ID.7“ į kelio nelygumus reaguoja šiek tiek jautriau nei tradiciniai vidaus degimo modeliai. Vis dėlto tai yra kompromisas, kuris leidžia išlaikyti stabilumą ir valdymo tikslumą.

Norint daugiau kontrolės galima pasirinkti „Individual“ važiavimo režimą, leidžiantį reguliuoti adaptyvių amortizatorių darbą specialiu slankikliu. Vienu metu jie gali veikti kempinės režimu, švelniai sugerdami kelio nelygumus ir suteikdami įspūdį, kad automobilis tiesiog plaukia asfaltu. Kitą akimirką amortizatoriai gali tapti maksimaliai standūs – tačiau šį nustatymą, tiesą sakant, pritaikyčiau tik labai geros kokybės keliams, kurių Lietuvoje, kaip žinote patys, nėra labai daug.

Teoriškai tokia sistema suteikia automobiliui dvilypę asmenybę, tačiau kaip ir „Passat“ ar „Arteon“, „ID.7“ nėra tas elektromobilis su kuriuo norėtųsi sudraskyti galines padangas į skutelius.

Tikrasis „ID.7“ talentas – komfortiškai ir sklandžiai įveikti ilgus atstumus. Tai automobilis, kuriame komfortas svarbesnis už pojūčių dramą. Ir būtent todėl jis žavi – savo subalansuotu, ramiu charakteriu, kuris puikiai tinka kasdieniam vairavimui bei ilgoms kelionėms.

Volkswagen ID.7 konstrukcija:

Priekinės pakabos konstrukcija: „MacPherson“ kolonos

„MacPherson“ kolonos Galinės pakabos konstrukcija: Daugiasvirtė, penkių svirčių.

Daugiasvirtė, penkių svirčių. Vairo stiprintuvas: Elektrinis

Elektrinis Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 235/45 R 20 (priekinės), 255/40 R20 (galinės)

Volkswagen ID.7 eksploatacija

Tai neturėtų labai stipriai jūsų nustebinti, bet „Volkswagen ID.7“ nėra pigus automobilis. Net ir visuotiniais naujų automobilių standartais.

Pradinė „ID.7“ modelio kaina, su 77 kWh talpos baterija, Lietuvoje prasideda nuo 71 510 eurų. Modelis su didesnės talpos baterija (86 kWh) arba galingesniu elektros varikliu kainuoja atitinkamai nuo 76 540 ir 80 890 eurų.

Žiūrint objektyviai, turint tokį biudžetą naujam automobiliui, galimų pasirinkimų gretos gali būti kaip niekada didelės, Tačiau ar tikrai? SUV automobiliams dominuojant, tradicinį kėbulo tipą pasiūlančių elektrinių alternatyvų nėra labai daug.

Iš dalies, galima žvalgytis į „Hyundai IONIQ 6“ ar „Tesla Model S“ daržą, tačiau atsižvelgiant į „ID.7“ kainą, funkcionalumą ir išbaigtumą, šį elektrinį „Volkswagen“ modelį labiau norėtųsi lyginti su kuklesnėmis „BMW i5 eDrive40“ ir „Mercedes-Benz EQE 300“ versijoms, kurios Lietuvoje kainuoja nuo atitinkamai 77 250 ir 73 326 eurų.

Įsigijus naują daugiabutį Palangoje „Volkswagen“ elektromobilis didelio ar išskirtinio prestižo nesuteiks, tačiau „ID.7“ tik dar kartą parodo, kad elektrinė šio gamintojo transformacija turėjo prasidėti būtent nuo šio modelio.

Volkswagen ID.7 kaina, aptarnavimo kaštai: