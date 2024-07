Elektrinės „GWM Ora“ testas: Ar maža kaina yra vienintelis kiniško elektromobilio privalumas?

Mažiau nei 30 000 eurų kainuojančių elektromobilių gretos šiandien yra kaip niekada labai retos. Europietiško ar korėjietiško kraujo turintys modeliai dažniausiai kainuoja vidutiniškai 40 000 eurų, o daugeliui įperkami nauji elektromobiliai tiesiog verčia leistis į pernelyg daug nepriimtinų kompromisų. Vis dėlto, „Great Wall Motor“ („GWM“) šią nišą siekia užpildyti su „Volkswagen Golf“ dydžio elektromobiliu – „GWM Ora“.

GWM Ora verdiktas akimirksniu

Privalumai : Gausi standartinė komforto įranga, lengvas valdymas, patogus ir komfortiškas

: Gausi standartinė komforto įranga, lengvas valdymas, patogus ir komfortiškas Trūkumai: Abejonių kelianti išliekamoji vertė, efektyvumas galėtų būti geresnis, trūksta išbaigtumo

GWM Ora dizainas

Dar prieš gerą dešimtmetį, atvykėliai iš Kinijos akiplėšiškai kopijuodavo mums visiems gerai pažįstamų automobilių dizainą, tikint, jog mums tai neužklius. Nors šiandien akivaizdžių kopijavimo pavyzdžių yra mažiau, tačiau žvelgiant į „Ora“ matyti, jog šio elektromobilio kūrėjai bandė surasti optimalų balansą tarp to ką jau esame matę ir tarp to, kas padeda sukurti modernaus automobilio įspūdį.

Apvalūs priekiniai žibintai, ko gero, daugeliui kels asociacijas su mums Europoje gerai pažįstamais „Fiat 500“, „Mini“ hečbeku ar netgi „Porsche 911“, o štai galinėje dalyje – sumanus sprendimas galinius žibintus sumontuoti po galinio lango juosta. Iš pirmo žvilgsnio, tai „Ora“ automobiliui suteikia modernumo, o inžinieriams tai padeda supaprastinti elektromobilio konstrukciją.

Kaip bebūtų keista, tačiau „Ora“ nėra toks mažas kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. „Ora“ ilgis siekia net 4 235 mm. Jis yra gerokai ilgesnis už „Fiat 500“, „Mini“ ar net „Peugeot 208“. „Ora“ yra vos 49 mm trumpesnis už „Volkswagen Golf“ – normalaus dydžio kompaktinės klasės hečbeką.

GWM Ora išmatavimai:

Ilgis (mm): 4235

Plotis (mm): 1825

Aukštis (mm): 1603

Ratų bazės ilgis (mm): 2650

Kėbulo prošvaisa (mm): 145

Automobilio svoris (kg): 1 540

Apsisukimo spindulys (m): 11,2

GWM Ora interjeras

Automobilio kūrėjai neslepia, jog didžiulėje „Great Wall Motor“ šeimoje „Ora“ pozicionuojama kaip aukštesnės klasės automobilis. Nors žvelgiant į šio automobilio kainą ganėtinai sunku suprasti kodėl gamintojas nusprendė pasirinkti tokią strategiją, tačiau pirmasis įspūdis įsėdus į „Ora“ leidžia suprasti kodėl taip yra.

Įprastai, vakarietiškuose tokio dydžio automobiliuose netrūksta nei įbrėžimams jautrių apdailos detalių ar kitų elementų, kurie išduoda jo mažą kainą. Vis dėlto, „Ora“ asociacijas su žema kaina stengiasi labai gudriai paslėpti.

Dauguma salono apdailos detalių buvo padengtos minkštomis, maloniomis liesti medžiagomis. Prietaisų skydelis ir vidinės durų apdailos padengtos švelnia, medvilne primenančia medžiaga. Sėdynės taip pat aptrauktos neįprastai minkšta sintetine oda, kuri sukuria didesnį jaukumo jausmą negu kituose tokios klasės ir kainos automobilyje, kuriuose pagrinde dominuoja niūrūs atspalviai ir paviršiai.

Vis dėlto, jeigu pirmasis įspūdis priverčia kvestionuoti įsitvirtinusių gamintojų kompetenciją, pradėjus naudotis automobilio salone esančiai įrankiais supranti, jog „Ora“ trūksta išbaigtumo. Pavyzdžiui, pavarų perjungimo ratuko kalibracija – keista. Norint įjungti vieną ar kitą pavarą, jį reikia pasukti į vieną ar į kitą pusę, tačiau pavaros perjungimo greitis ne visuomet būna toks sklandus ar greitas kaip norėtųsi. Tai ypač justi norint atlikti greitą manevrą, kai už nugaros stovi bent keli eismo dalyviai.

Pasikasyti pakaušį norisi ir dėl valdiklio, skirto valdyti šoninių veidrodėlių padėtį. Iki šiol visuose automobiliuose šoninių veidrodėlių valdiklį reikėdavo pakreipti 11-os arba 13-os valandos kryptimis, tačiau „GWM Ora“ šis valdiklis sumontuotas aukštyn kojom. Ne pasaulio pabaiga, tačiau šiek tiek keista ir neįprasta.

Ergonomiškų sprendimų trūkumą taip pat demonstruoja MINI stiliaus valdikliai viduryje konsolės. Mygtukai – solidūs, kokybiški, tačiau šiame valdiklių modulyje labai trūksta klimato kontrolės valdymo mygtukų, kurie leistų greitai pakoreguoti oro temperatūrą ar vėjo pūtimo greitį. Dabar, norint tai padaryti reikia nuolatos spaudyti viršuje esantį ekraną, kuris sukuria papildomą šūsnį problemų. Bet apie tai – truputėlį vėliau.

Gerokai maloniau nuteikia „Ora“ salono erdvė. Priekyje sėdintiems keleiviams erdvės yra daugiau negu pakankamai, jų daiktams taip pat. Po slankiojančiu porankiu galima rasti kompaktišką daiktadėžę ir atskirą dėtuvę išmaniajam telefonui krauti bevieliu būdu.

Kojų blauzdų lygyje taip pat rasite puodelių laikiklius ir mažą dėtuvę, kurioje tilps automobilio rakteliai, piniginė ar antras telefonas, mat ten pat buvo įrengtas papildomas USB įkrovimo lizdas.

Vairuotojui skirta vieta – taip pat nebloga. Vairo kolonėlę galima slankioti keliomis kryptimis, tačiau „GWM“ galėjo pagalvoti apie aukštesnį vairuotoją. Atstūmus sėdynę šiek tiek toliau, vairo kolonėlė neišsitraukia tiek, jog būtų patogu vairuoti. Tuomet reikia pristumti sėdynę iki tokio lygio, jog keliai pradeda remtis į duris ar į kitas apdailos detales.

Kita vertus, „GWM“ inžinierius reikėtų pagirti už tęstinumą. Atsisėdus ant galinių sėdynių nesijauti it būtum antrarūšis padaras. Vidinės durų apdailos – malonios liesti, sėdynės – taip pat patogios ir neprimena, jog sėdėtumėte ant medinio suolo. Lango linija nėra per aukštai ir nesukuria jausmo, jog sėdi suspaustoje dėžutėje.

Kaip ir daugelyje šios klasės automobilių, gale sėdintys keleiviai neturi jiems skirtų oro ventiliacijos angų. Pavasarį ar žiemą tai nebus didelis trūkumas, tačiau karštą vasaros dieną gale gali pasijusti it būtum šiltnamyje,

Atvėrus bagažinės dangtį supranti, jog „Ora“ kūrėjai nusprendė jos tūrį paaukoti vardan keleivių gerbūvio ant galinių sėdynių.

Net ir visuotiniais šios klasės standartais, jos tūris – mažas ir ribotas. Geriausiu atveju ten sutalpinsite du mažesnius ar vieną didesnį lagaminą ir ant jo sukrausite dar keletą papildomų daiktų. Šioje srityje „Renault Clio“ ar „Ford Fiesta“ yra žymiai pranašesni.

GWM Ora praktiškumas:

Bagažinės tūris (l): 228-858

Maksimali leistina apkrova (kg): 430

Maksimali stogo apkrova (kg): –

Maksimalus leistinas automobilio svoris (kg): 1 970

Triukšmo lygis važiuojant 80 km/val. (dB(A)): 63,4

Triukšmo lygis važiuojant 120 km/val (dB(A)): 72,2

GWM ora technologijos

Technologijų gausa yra vienas iš netikėčiausių šio elektromobilio atributų. Net ir pati pigiausia modelio versija standartinėje įrangoje turi daugiau negu pakankamai įvairiausių pagalbininkų, kurie vienu metu žavės ir tuo pačiu erzins.

Pagrindinės ir dažniausiai naudojamos sistemos, tokios kaip eismo juostos palaikymo sistema ar adaptyvi greičio palaikymo kontrolė veikia stebėtinai tiksliai ir sklandžiai. Kaip ir kituose automobiliuose jų darbą labiausiai įtakoja taisyklingas kelio žymėjimas, tačiau šioje automobilių klasėje „Ora“ galėčiau priskirti prie lyderių.

Automobilyje įdiegtos vaizdo kameros čia atlieka ne vieną vaidmenį. Važiuojant mažu greičiu multimedijos ekrane pradedamas rodyti vaizdas iš šoniniuose veidrodėliuose sumontuotų kamerų, kurios leidžia tiksliau ir aiškiau matyti ar kairys ar dešinys ratas yra arčiau ar toliau nuo ratlankius braižančio bortelio.

Iš tiesų, gana neblogai išdirbtų technologijų veikimą sumenkina inžinierių sprendimas kiekvienos funkcijos valdymą perkelti į lietimui jautrų ekraną. Nors šiandien tai yra visuotinės tendencijos atspindys, tačiau ekrano jautrumas į palietimus reikalauja papildomų dviejų-keturių paspaudimų, o visų sistemoje įdiegtų funkcijų išdėstymas gali pasirodyti painokas. Ypač, jeigu norite konkrečią funkciją pasiekti akimirksniu.

„GWM“ multimedijos sistema nuvils ir tuos, kas mėgsta naudoti balso asistentus. Tam tikras funkcijas „Ora“ asistentas supranta. Pavyzdžiui, pasakę „Set fan speed to maximum” pagreitins klimato kontrolės ventiliatoriaus darbą, „Turn up the volume“ padidins klausomos muzikos garsą, tačiau kitos, iš tiesų naudingos funkcijos balso asistentui būna sunkiai įveikiamos.

Pavyzdžiui, teoriškai balso asistentas turėtų sureaguoti į „Find the neareast charger“ ar „Turn on the steering wheel heating“ užklausas, tačiau tai iššaukdavo tik animacinio filmuko personažo pasirodymą multimedijos sistemoje.

GWM Ora saugumo įranga:

Saugumo įranga bazinėje įrangoje: avarinio stabdymo sistema, eismo juostos palaikymo sistema, avarinio stabdymo sistema važiuojant atbulomis, kelio ženklų nuskaitymo sistema, aklosios zonos stebėjimo sistema.

Euro NCAP reitingas: 5 žvaigždutės

Vaizdo kamerų konfigūracija: Priekyje, veidrodėliuose, gale

Oro pagalvių skaičius: 7

„Android Auto“ ir „Apple CarPlay“ sąsaja: Belaidė

GWM Ora dinamika

Į Europą iš Kinijos atvykstanti „Ora“ galima su 48 arba 63 kWh talpos baterijomis, kurios suteikia skirtingus pranašumus. Mažesnės talpos baterija užtikrina konkurencingą kainą, o štai didesnės talpos baterija gali pasiūlyti didesnį nuvažiuojamą atstumą.

Mūsų bandytame modelyje buvo sumontuota mažesnės talpos baterija, kuri, teoriškai, su pilna įkrova leidžia nuvažiuoti iki 310 kilometrų, tačiau ar šį rodiklį įmanoma pasiekti realiame pasaulyje? Iš dalies.

Norint nuvažiuoti tokį atstumą, iš pradžių turėsite į pagalbą pasitelkti visus įmanomus ekonomiško vairavimo principus ir įjungti galingiausią energijos regeneracijos režimą, arba pasinaudoti „One Pedal“ važiavimo režimu. Pastarasis leidžia visiškai pamiršti stabdžių pedalą, nes atleidus akceleratoriaus pedalą automobilis ne tik lėtėja, bet ir sustoja pats.

Pastarąjį režimą rekomenduočiau naudoti tik dvejomis sąlygomis: jeigu automobilyje važiuojate vienas arba turite labai stiprų skrandį. Kiekvienas akceleratoriaus atleidimas būna tarsi stiprus spustelėjimas stabdžiais, tad tik galite įsivaizduoti, jog po kelių akceleratoriaus atleidimų pradedi jaustis it sėdėtum stipriai jūros bangų daužomoje valtyje. Efektyvu, bet su galimomis pasekmėmis.

Sverdamas 1 540 kilogramų, „GWM Ora“ yra vienas lengvesnių rinkoje parduodamų elektromobilių, todėl vos 250 Nm sukimo momentą išvystantis elektros motoras suteikia reikiamo žvalumo ir miklumo, kuris ypač praverčia mieste. Esant poreikiui galima įsijungti „Sport“ režimą, kuris paaštrina akceleratoriaus reakcijas į paspaudimus, tačiau turėkite omenyje, jog tai neigiamai veikia nuvažiuojamą atstumą.

Kalbant apie nuvažiuojamą atstumą – jis svyruos tarp 200 ir 250 kilometrų. Atsižvelgiant į baterijos talpą – tai patenkinami rodikliai, kuriuos pateisins maža elektromobilio kaina, tačiau apskritai – elektrinės pavaros efektyvumas galėtų būti geresnis.

Teoriškai, tam, kad automobilis su 48 kWh baterija nuvažiuotų daugiau nei 300 kilometrų, vidutinės energijos sąnaudos turėtų siekti maždaug 15,5 kWh/100 km. Vadovaujantis vien prietaisų skydelyje rodytais duomenimis (13,8 kWh/100 km) gamintojo deklaruojamą atstumą turėjome pranokti ne vieną kartą, tačiau realios energijos sąnaudos buvo didesnės. Mišriu režimu jos siekė 19,68 kWh/100 km.

GWM Ora dinamika ir degalų sąnaudos:

Baterijos tipas: Ličio geležies fosfato

Elektros pavaros galia: 169 AG

Sukimo momentas: 250 Nm

Elektros variklių skaičius: 1, ant priekinės ašies

0 - 100 km/val. (gamintojo/mūsų užfiksuotas laikas): 8,3 / 7,9 sekundės

60 - 100 km/val: 4,9 sek.

80 - 120 km/val: 5,4 sek.

Maksimalus greitis (km/val.): 160 km/val.

Energijos sąnaudos testo metu (mieste/užmiestyje/greitkelyje) (kWh/100): 17,5 / 13,7 / 20,3

Baterijos talpa: 48 kWh

Vidutinis nuvažiuojamas atstumas (bandymo metu): 200-250 kilometrų

Įkrovimo sparta (nuo 10 – 80 %) naudojant greitojo įkrovimo stotelę: ~ 40 minučių

Užfiksuota maksimali įkrovimo sparta – 65 kW

GWM Ora valdymas

Benzininis, dyzelinis ar elektrinis – dar neteko susidurti su tokios klasės automobiliu, kuris nereikalautų veltis į tam tikrus kompromisus. Visgi, gamintojams siekiant užtikrinti mažą automobilio kainą, kaštų taupymo sprendimai dažniausiai paliečia pakabos konstrukcijas, kurioms retai norisi dalinti komplimentus.

„GWM“ inžinieriai iš naujo dviračio neišradinėjo. Tiek priekinės, tiek galinės pakabos konstrukcijos yra kone identiškos mūsų keliuose matomam „Peugeot e-208“, tačiau skirtingai nei prancūziškas mažylis, vairuojant „Ora“ susidaro įspūdis, jog pakaba buvo suprojektuota mūsų keliams, kur viena įdauža seka po kitos, o tarp jų – bent vienas ar du kanalizacijos šuliniai.

Įprastai, pervažiavus tokią kelio mišrainę mažas automobilis atsidėkoja krūptelėti verčiančiais garsais, tačiau „Ora“ tokiose situacijose pasirodo optimaliai. Ratų dundesys ar vertikalūs kėbulo judesiai niekur nepradings, tačiau vairuotojo sėdynė sugeba pakankamai gerai šiuos veiksnius išfiltruoti.

Manevruoti tipinėse didmiesčių gatvėse ir sankryžose taip pat nėra sudėtinga. „Ora“ vairo stiprintuvas buvo sukonfigūruotas taip, jog vairą galėtumėte vos ne vienu pirštu – patogu kasdien, tačiau europietiški analogai geba pasiūlyti geresnį balansą tarp lengvo valdymo ir tikslumo, kurio norisi išvažiuoti į užmiestį.

„GWM Ora“ taip pat nėra tas automobilis, su kuriuo būtų smagu manevruoti ankštose erdvėse. Nors „Ora“ apsisukimo spindulys siekia 11,2 metro, tačiau „Cupra Born“ (10,2 metro) ar „Renault Megane e-Tech“ (10,4 metro) gali žymiai lengviau apsisukti 180 laipsnių kampu iš pirmo karto .

GWM Ora konstrukcija:

Automobilio komponuotė: priekiniai varomieji ratai

Pakabos konstrukcija: Priekyje – „MacPherson“, gale – torsioninė sija

Vairo stiprintuvas – elektrinis

Padangų išmatavimai bandytame modelyje: 215/50 R18

GWM Ora eksploatacija

Kaina. Velniškai patraukli kaina. Šiame Kinijos automobilių gamintojų plėtros etape, jie siekia pralaužti itin tvirtą stereotipų sieną siūlydami savo automobilius įsigyti už neįtikėtinai mažą kainą. Ir „GWM Ora“ nėra išimtis.

Pradinė „Ora“ kaina Lietuvoje siekia vos 26 995 eurus ir už šią sumą gausite labai neprastai įrengtą automobilį. Jau standartinėje įrangoje gausite šūsnį pagalbinių vairavimo asistentų, šildomą vairą, elektra valdomas sėdynes, belaidį telefono įkroviklį ir dar keletą malonių priedų, dėl kurių ne visiems norėsis žvalgytis į papildomos įrangos katalogą.

Vienintelė priežastis, dėl kurios norėsis taip daryti – troškimas su viena įkrova nuvažiuoti toliau. Už didesnės talpos (63 kWh) bateriją turinčią versiją turėsite atseikėti papildomus 6 000 eurų, tačiau kartu už tai gausite ir daugiau žaisliukų: priekinius atstumo jutiklius, beraktę automobilio užrakinimo ir atrakinimo sistemą, ventiliuojamas, masažo funkciją turinčias sėdynes.

Apskritai, žvelgiant vien iš kainos perspektyvos, Lietuvos elektromobilių rinkoje „Ora“ užima išskirtinę poziciją. Iki tol, kol mūsų šalyje pasirodys 25 000 eurų kainuosiantys „Citroën e-C3“ ir „Renault 5“, nei vienas gamintojas negali pasiūlyti tokio civilizuoto elektromobilio už tokią mažą kainą.

GWM Ora kaina, aptarnavimo kaštai: