Paradoksas JAV rinkoje: Trumpo sprendimas atšaukti lengvatas sukėlė elektromobilių pirkimo bumą

Remiantis rinkos duomenimis, liepą JAV parduota 130 082 nauji elektromobiliai. Tai yra 26,4 proc. daugiau nei birželį ir 19,7 proc. daugiau nei pernai liepą. Elektromobilių rinkos dalis pasiekė 9,1 proc., o pats mėnuo tapo antru sėkmingiausiu per visą stebėjimo istoriją.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Išaugusia paklausa pasinaudojo daugelis gamintojų. Rinkos lydere išliko „Tesla“ (53 816 vnt.), o į geriausiųjų penketuką taip pat pateko „Chevrolet“, „Hyundai“, „Ford“ ir „Honda“.
Vis dėlto įspūdingiausius augimo tempus demonstravo „Volkswagen“, kurios pardavimai, palyginti su praėjusiais metais, šoktelėjo net 454 proc. Ženklų augimą fiksavo ir „Audi“ (+150,2 proc.).
Pirkėjų antplūdis sparčiai mažina ir automobilių atsargas. Naudotų elektromobilių atsargų pardavėjų aikštelėse, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 49 proc. ir dabar jų užtektų 40 dienų.
Naujų elektromobilių atsargos, nors taip pat sumažėjo 49 proc., yra didesnės ir siekia 87 dienas – tai rodo, kad gamintojai ruošėsi šiam pirkimo ažiotažui.
Šis pirkimo bumas yra tiesioginė liepos 4 d. pasirašyto įstatymo, panaikinančio iki 7500 JAV dolerių siekiančią lengvatą naujiems ir 4000 dolerių naudotiems elektromobiliams, pasekmė.
Nors liepos ir rugpjūčio pardavimų statistika atrodo įspūdingai, tikrasis JAV elektromobilių rinkos atsparumo testas laukia rudenį, kai subsidijos nustos galioti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!