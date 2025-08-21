Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vokietijos automobilių pardavėjai pareiškė: augantys elektromobilių pardavimai – tik statistinė apgaulė

2025-08-21 17:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 17:03

Oficiali pardavimų statistika rodo naujų elektromobilių registracijų augimą Vokietijoje, tačiau automobilių prekybos sektorius skambina pavojaus varpais. Pasak Vokietijos automobilių prekybos ir remonto federacijos (ZDK), šie skaičiai yra apgaulingi ir slepia tikrąją padėtį – realios pirkėjų paklausos kritimą.

Elektromobilis (nuotr. Unsplash.com)
74

Oficiali pardavimų statistika rodo naujų elektromobilių registracijų augimą Vokietijoje, tačiau automobilių prekybos sektorius skambina pavojaus varpais. Pasak Vokietijos automobilių prekybos ir remonto federacijos (ZDK), šie skaičiai yra apgaulingi ir slepia tikrąją padėtį – realios pirkėjų paklausos kritimą.

REKLAMA
0

 

ZDK prezidentas Thomas Peckruhnas teigia, kad statistiką iškreipia pačių gamintojų ir pardavėjų atliekamos registracijos, gausūs automobilių parkų atnaujinimo sandoriai ir kitos taktinės priemonės. Per pirmąjį šių metų pusmetį pačių gamintojų ir pardavėjų atliktų registracijų skaičius, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 65 401.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Ignitis ON: atrask Baltijos pajūrį!“ varžybų startas Palangoje
(74 nuotr.)
(74 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Ignitis ON: atrask Baltijos pajūrį!“ varžybų startas Palangoje

Tuo tarpu reali naujų elektromobilių paklausa tarp fizinių asmenų per septynis šių metų mėnesius, palyginti su 2023 m., sumažėjo beveik 5 procentais. Atmetus pačių gamintojų ir pardavėjų atliekamas registracijas, beveik 1 procentu susitraukė net ir verslo klientų pirkimai.

REKLAMA

„Tai aiškus pavojaus signalas. Politikai nepastebi šios pardavimų krizės, nes žiūri tik į bendrus registracijų skaičius“, – pabrėžia T. Peckruhnas. Anot jo, be naujų tikslinių paskatų, ypač privatiems pirkėjams, tendencijos pakeisti nepavyks, o dabartinės priemonės yra vienašališkos ir skirtos tik brangiems tarnybiniams elektromobiliams.

Federacijos atlikta apklausa parodė, kad keturi iš penkių Vokietijos automobilių prekybos verslų dabartines vyriausybės priemones laiko nepakankamomis. Svarbiausi reikalavimai politikams – mažesnės elektros kainos, spartesnė įkrovimo infrastruktūros plėtra ir skaidresni įkrovimo tarifai.

ZDK įspėja, kad jei reali elektromobilių paklausa neatsigaus, Vokietijai kyla grėsmė nepasiekti ES nustatytų CO2 mažinimo tikslų iki 2035 metų. „Mūsų įmonės daugiau nei dešimtmetį investuoja į apmokymus ir įrangą, skirtą elektromobilumui. Pradėsime atsilikti ekologine, technologine ir ekonomine prasmėmis, jei ši technologija dabar neįsibėgės“, – teigia T. Peckruhnas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
BMW M5 Touring (nuotr. gamintojo)
Vokietija didina spaudimą JAV: prekybos sutartį pasirašys tik su viena sąlyga
Audi Q5 (nuotr. gamintojo)
Vokiečių automobilių gamintojai kyla į kovą su „Google“: siekia nepriklausomybės (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų