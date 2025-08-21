Vokietijos automobilių pardavėjai pareiškė: augantys elektromobilių pardavimai – tik statistinė apgaulė

ZDK prezidentas Thomas Peckruhnas teigia, kad statistiką iškreipia pačių gamintojų ir pardavėjų atliekamos registracijos, gausūs automobilių parkų atnaujinimo sandoriai ir kitos taktinės priemonės. Per pirmąjį šių metų pusmetį pačių gamintojų ir pardavėjų atliktų registracijų skaičius, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, išaugo daugiau nei dvigubai ir pasiekė 65 401.
Tuo tarpu reali naujų elektromobilių paklausa tarp fizinių asmenų per septynis šių metų mėnesius, palyginti su 2023 m., sumažėjo beveik 5 procentais. Atmetus pačių gamintojų ir pardavėjų atliekamas registracijas, beveik 1 procentu susitraukė net ir verslo klientų pirkimai.
„Tai aiškus pavojaus signalas. Politikai nepastebi šios pardavimų krizės, nes žiūri tik į bendrus registracijų skaičius“, – pabrėžia T. Peckruhnas. Anot jo, be naujų tikslinių paskatų, ypač privatiems pirkėjams, tendencijos pakeisti nepavyks, o dabartinės priemonės yra vienašališkos ir skirtos tik brangiems tarnybiniams elektromobiliams.
Federacijos atlikta apklausa parodė, kad keturi iš penkių Vokietijos automobilių prekybos verslų dabartines vyriausybės priemones laiko nepakankamomis. Svarbiausi reikalavimai politikams – mažesnės elektros kainos, spartesnė įkrovimo infrastruktūros plėtra ir skaidresni įkrovimo tarifai.
ZDK įspėja, kad jei reali elektromobilių paklausa neatsigaus, Vokietijai kyla grėsmė nepasiekti ES nustatytų CO2 mažinimo tikslų iki 2035 metų. „Mūsų įmonės daugiau nei dešimtmetį investuoja į apmokymus ir įrangą, skirtą elektromobilumui. Pradėsime atsilikti ekologine, technologine ir ekonomine prasmėmis, jei ši technologija dabar neįsibėgės“, – teigia T. Peckruhnas.
