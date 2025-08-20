Štai kaip vyko gaudynės Vilniaus rajone – nuo pareigūnų mėginęs pasprukti vairuotojas sustojo ant traukinio bėgių

Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo Vilniaus VPK atstovė Julija Samorokovskaja, pirmadienio vakarą apie 20 val. 6 min. policijos pareigūnai gavo pranešimą apie įtartinai važiuojantį ir manevruojantį „Audi“ automobilį, važiuojantį nuo Paluknės iki Vilniaus.
Pranešėjas įtarė, kad vairuotojas gali būti girtas.
Vairuotojas nusprendė bėgti nuo pareigūnų
Pareigūnams sureagavus į pranešimą, „Audi“ automobilis buvo pastebėtas vienoje iš degalinių, važiuojant link Trakų Vokės.
Visgi vairuotojas nusprendė išbandyti savo laimę ir pabėgti nuo pareigūnų.
„Įjungus mėlynos, raudonos spalvos švyturėlius bei specialiuosius garso signalus, minėtas „Audi“ automobilis padidino greitį ir pavojingai manevruodamas toliau šalinosi nuo pareigūnų“, – komentavo J. Samorokovskaja.
Vilniaus VPK atstovė pridėjo, kad pareigūnai taip pat kelis kartus pareikalavo „Audi“ vairuotojo sustoti per tarnybinio automobilio garsiakalbį, visgi šių nurodymų pilietis nepaisė ir pažeisdamas KET taisykles mėgino pabėgti nuo policijos.
„Važiuojant Trakų Vokės g. link Savanorių pr. minėtas „Audi“ automobilis nusuko į Vilijos g. Toliau, važiuojant tiesiai, kelias buvo uždarytas su metaline tvora link geležinkelio bėgių.
Tačiau minėto „Audi“ automobilio vairuotojas nespėjo sustabdyti ir apie 20 val. 32 min. trenkėsi į tvorą šalia pastato Vilijos g. ir ją sugadino bei sustojo ant traukinių bėgių“, – nurodė J. Samorokovskaja.
Visgi net ir įvykus eismo įvykiui „Audi“ vairuotojas nusprendė, jog jis vis dar gali pasišalinti nuo pareigūnų, kurie išlipę iš tarnybinio automobilio, pastebėjo, kad „Audi“ vairuotojas išlipęs iš savo transporto priemonės pasileido bėgti.
Pareigūnai kelis kartus pareikalavo vyrą sustoti, tačiau į šiuos reikalavimus jis nepaisė dėmesio.
Galiausiai priartėjus prie vyro buvo panaudotas „Taser“ prietaisas ir bėglys buvo sulaikytas.
Patikrinimo metu paaiškėjo, kad 36-erių „Audi“ A4 vairuotojas (gim. 1989) buvo neblaivus.
„Policijos pareigūnai tikrinimo metu nustatė, kad vairuotojas pripūtė 1,6 promilės“, – teigė Vilniaus VPK atstovė.
