TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje nukrito autobokštelis, susižalojo ant jo stovėjęs vyras

2025-08-19 12:45 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 12:45

Panevėžyje pirmadienį atliekant darbus nukrito autobokštelis ir susižalojo ant jo stovėjęs vyras, pranešė policija.

Greitoji BNS Foto

0

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 10 min. Klaipėdos ir Kosmonautų gatvių sankirtoje, atliekant darbus autobokšteliu „Renault“, iškėlus į viršų vyrą (gim. 1971 m.), sulinko metalinė konstrukcija ir bokštelis krito žemyn. 

Vyras paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

