Panevėžyje nukrito autobokštelis, susižalojo ant jo stovėjęs vyras

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 10 val. 10 min. Klaipėdos ir Kosmonautų gatvių sankirtoje, atliekant darbus autobokšteliu „Renault“, iškėlus į viršų vyrą (gim. 1971 m.), sulinko metalinė konstrukcija ir bokštelis krito žemyn.
Vyras paguldytas į ligoninę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo.
