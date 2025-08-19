Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Policija paskelbė jaunuolio paiešką: dingo be žinios

2025-08-19 12:57 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-19 12:57

Sostinės policija antradienį paskelbė iš dingusio be žinios nepilnamečio Emilio Simonovič paiešką.

Policija (nuotr. BNS)

Sostinės policija antradienį paskelbė iš dingusio be žinios nepilnamečio Emilio Simonovič paiešką.

0

Kaip pranešė teisėsauga, 2009 metais gimęs jaunuolis šių metų birželio 24 dieną išėjo iš globos namų, esančių Vilniaus r., Rukainių sen., Rukainių k., ir į juos negrįžo. 

Jo buvimo vieta nėra žinoma.

Dingęs nepilnametis yra apie 180 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, tamsių trumpų plaukų. Išeidamas vilkėjo juodą sportinį megztinį, mūvėjo juodas kelnes ir avėjo juodus sportbačius.

Sostinės policija prašo asmenis, mačiusius šį nepilnametį ar žinančius jo buvimo vietą, nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiuoju tyrėju Zenonu Drozdu, tel. +370 605 60888, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

