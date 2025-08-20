Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Amerikiečiai bijo prisiliesti prie „Volkswagen“ automobilių vairų: gamintoją padavė į teismą

2025-08-20 07:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 07:01

Jautrių lietimui mygtukų ant vairo kritika peraugo į teisinius veiksmus – Jungtinėse Amerikos Valstijose „Volkswagen“ sulaukė grupinio ieškinio. „Volkswagen ID.4“ elektromobilių savininkai teigia, kad šie valdikliai yra ne tik nepraktiški, bet ir pavojingi, nes dėl netyčinio prisilietimo gali netikėtai įsijungti adaptyvioji kruizo kontrolė.

Volkswagen ID.7 (nuotr. Aivaras Grigelevičius)
47

0

Prieš keletą metų „Volkswagen“ pristatė modelius su novatoriškais jutikliniais paviršiais ant vairo, tačiau netrukus paaiškėjo, kad šis sprendimas komplikuoja valdymą. Kritikos buvo tiek daug, kad pats gamintojas pripažino klaidą ir naujausiuose modeliuose grįžta prie klasikinių fizinių mygtukų.

Atnaujintas „Volkswagen ID.3“
(47 nuotr.)
(47 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Atnaujintas „Volkswagen ID.3“

Vis dėlto JAV mažiausiai du „Volkswagen ID.4“ savininkai patyrė itin nemalonių akimirkų, kai netyčia aktyvavus adaptyviąją greičio palaikymo sistemą automobilis pradėjo elgtis neprognozuojamai.

Pasak jų, tai sukėlė tokį išgąstį, kad jie pradėjo baimintis vairuoti savo automobilius. Ieškovai tvirtina, kad „Volkswagen“ žinojo apie šią problemą, tačiau tinkamai apie ją neinformavo pirkėjų.

Grupiniame ieškinyje, kuris buvo pateiktas Naujojo Džersio federaliniame teisme, gamintojas kaltinamas apgaule nutylint esminę informaciją, garantijos sąlygų pažeidimu ir nepagrįstu praturtėjimu. Taip pat teigiama, kad bendrovė pažeidė Konektikuto ir Masačusetso valstijų vartotojų apsaugos įstatymus.

Šis ieškinys atspindi ir platesnę pastarojo meto diskusiją apie vairuotojo pagalbos sistemas. Nors jos dažnai kritikuojamos, dalis incidentų kyla dėl netinkamo jų veikimo principų supratimo.

Pavyzdžiui, neseniai socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašas, kuriame neva autonomiškai važiuojantis „Ford Mustang Mach-E“ atsitrenkia į atitvarus. Vėliau paaiškėjo, kad tai, kas buvo pateikta kaip technologijos gedimas, tebuvo eilinė avarija, kurią sukėlė neblaivus vairuotojas.

