  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Rieger Tuning“: nuo kiemo legendos iki subtilaus stiliaus kūrėjo

2025-08-10 20:10 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Prieš kelis dešimtmečius, jei norėjai tapti kiečiausiu kiemo bachūru, galėjai rinktis kelis kelius. Vienas iš jų – nusipirkti brangų, akį traukiantį automobilį. Tačiau Lietuvoje, prasidėjus visuotiniam automobilių tobulinimo bumui, iš daugelio garažų išriedėdavo mašinos, pasipuošusios ekstremaliai atrodančiomis „Rieger Tuning“ kėbulo apdailomis. Arba bent jau jų kopijomis.

„Rieger Tuning“: Įmonė, kuri kadaise diktavo automobilių puošybos tendencijas

0

Devintojo dešimtmečio pabaigoje Vokietijoje įkurta „Rieger Tuning“ greitai suprato, kad norint į save atkreipti dėmesį, reikia kurti radikalias, išskirtines kėbulo detales. Paprastas „Volkswagen“ jų rankose galėjo pavirsti automobiliu, primenančiu mažą „Ferrari“. Tai buvo tikra svajonė tiems, kurie iki tol apie tokius pokyčius galėjo tik pasvajoti – juk anksčiau ekstremaliu stiliumi užsiimdavo tik tokios dirbtuvės kaip „Koenig Specials“.

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Rieger Volkswagen Scirocco GTO Cabrio

Įgyvendinus vieną, o vėliau dar kelis sėkmingus projektus, pro „Rieger Tuning“ dirbtuvių duris pradėjo riedėti automobiliai, tapę savotiška sensacija. Kukliai atrodantys „Volkswagen Scirocco“ ar antros kartos „Volkswagen Golf“ virsdavo grėsmingai atrodančiais ratuočiais, prikaustančiais dėmesį ne tik gatvėje, bet ir automobilių parodose.

Stilius – svarbiau už techniką

„Rieger Tuning“ nuo pat pradžių daugiausia dėmesio skyrė ne techniniams patobulinimams, o išvaizdai. Įmonės tikslas buvo paprastą, galbūt jūsų dėdei ar seneliui priklausiusį automobilį paversti parodų žvaigžde.

Beprotiškai platūs sparnai, dar masyvesni buferiai ir agresyvios linijos sukurdavo įspūdį, kad tokia mašina skirta „Deutsche Tourenwagen Masters“ trasai. Tik užvedus variklį paaiškėdavo, kad vietoj griausmingo sportinio riaumojimo girdisi ramus, santūrus burzgimas.

Vis dėlto, įspūdingiausi projektai buvo reti. Daugelis iki šiol prisimena „Opel Calibra“, kurią „Rieger“ sugebėjo paversti miniatiūrine „Ferrari“ interpretacija. Tai buvo vienas paskutinių jų tokio masto „išsišokimų“. Įdomu tai, kad jau 1990-ųjų pradžioje įmonė pradėjo eksportuoti savo detales į JAV ir Japoniją, o katalogai buvo spausdinami net keliomis kalbomis.

Rieger Volkswagen Golf

Išskirtinumą pakeitė subtilumas

Bėgant metams „Rieger“ vadovai nusprendė prisitaikyti prie besikeičiančių automobilių pasaulio tendencijų. Į viršų pakylančios durys tapo retenybe, o jų vietą užėmė santūresni priekinių buferių pažeminimai. Ekstremalius, akį rėžiančius spoilerius pakeitė elegantiškesni sprendimai, pritraukę jau kitą klientų ratą – BMW, „Mercedes-Benz“, „Audi“ ir net „Porsche“ savininkus.

Šis pokytis buvo ne tik stiliaus klausimas. Prasidėjus griežtesniems saugumo ir aerodinamikos reikalavimams, Rieger ėmė daugiau naudoti plastiko ir stiklo pluošto derinius – jie buvo lengvesni, atsparesni ir leido išlaikyti TÜV sertifikatus, užtikrinančius legalią detalių eksploataciją Vokietijos keliuose.

Rieger Opel Calibra

„Rieger“ šiandien

Šiandien „Rieger Tuning“ vis dar užsiima tuo pačiu verslu kaip prieš kelis dešimtmečius, tačiau atsivertus naujausią katalogą pamatytum nebe revoliuciją, o bandymą patenkinti skirtingų kartų automanų skonį. Vieni jų užaugo su radikaliąja „Rieger“ stilistika, kiti – su santūresnėmis modifikacijomis, įkvėptomis amerikietiško „stance“ ir „custom“ kultūros.

Nors šiandien „Rieger“ nebedaro tokių šokiruojančių projektų, jų vardas išliko sinonimu aukštos kokybės kėbulo detalėms ir išskirtiniam, bet legaliam automobilių tobulinimui..

 

 

