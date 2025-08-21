Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„Ford“ vadovas apie „Formulės 1“ projektą su „Red Bull“: „Prie variklio nenorėjome liesti nagų“

2025-08-21 15:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 15:08

Artėjant 2026-ųjų „Formulės 1“ techninei revoliucijai, kai jėgos agregatuose elektros galia sudarys apie 50 procentų, vis daugiau dėmesio krypsta į naujus gamintojų aljansus. Vienas laukiamiausių – „Red Bull“ ir „Ford“ partnerystė. „Ford“ automobilių sporto padalinio vadovas Markas Rushbrookas atskleidė, kaip per dvejus su puse metų pasikeitė ir išsiplėtė JAV koncerno vaidmuo šiame projekte.

„Red Bull“ komandos bolidas (nuotr. komandos archyvo)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas su „Motorsport aktuell“, M. Rushbrookas pripažino, kad iš pradžių „Ford“ tikslas buvo mokytis tik iš elektrinės jėgainės dalies, o kai kurie ekspertai net kaltino kompaniją tik „ženkliukų klijavimu“.

Daugiau naujienų apie „Formulės 1“ čempionatą galite perskaityti specialioje rubrikoje.

„Norėjome gilintis į elektrifikaciją: baterijų chemiją, elektros motorus, inverterius, valdymą ir kaip visa tai veikia kartu su vidaus degimo varikliu. Iš pradžių nenorėjome per daug kištis į vidaus degimo variklio kūrimą, bet dabar tai darome, nes supratome, kad ir šioje srityje galime daug išmokti. Dabar padedame su dalių gamyba ir esame įsitraukę į beveik viso bolido kūrimą bei operacinę veiklą“, – apie pasikeitusį požiūrį aiškino jis.

M. Rushbrookas teigė, kad „Ford“ pasimokė iš savo nesėkmingo bandymo turėti gamyklinę komandą su „Jaguar“ (2000–2004 m.) ir ieškojo stipraus partnerio. „Mums labai pasisekė su laiku. „Red Bull“ kaip tik buvo nusprendę 2026-iesiems kurti savo jėgainę, tačiau greitai suprato, kad net ir tokiai didelei komandai trūksta resursų, nes jie niekada anksčiau nekūrė variklių“, – sakė jis.

„Ford“ užpildė nišą, atsiradusią po to, kai žlugo „Red Bull“ derybos su „Porsche“.

Kalbėdamas apie kitus naujokus, kurie į F-1 ateis 2026 metais, M. Rushbrookas negalėjo neįgelti būsimiems varžovams iš JAV.

„Cadillac“ 2026 metais dalyvaus „Formulėje 1“... su „Ferrari“ varikliais“, – pabrėžė jis, išskirdamas, kad „Ford“ partnerystė su „Red Bull“ yra kur kas gilesnė. Vis dėlto jis pridūrė: „Bet mes laukiame konkurencijos, nesvarbu, ar tai bus „Ferrari“ bolidai su „Ferrari“ varikliais, ar „Cadillac“ bolidai su „Ferrari“ varikliais.“

