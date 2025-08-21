Netikėtas precedentas JAV: dėl klaidingų „Tesla“ teiginių gamintojui gresia milijoniniai ieškiniai

Pirmadienį sprendimą priėmusi San Franciske dirbanti teisėja Rita Lin teigė, kad yra pagrindo nagrinėti ieškinį kaip grupinį. Pasak jos, visus ieškovus vienija bendras klausimas, ar „Tesla“ automobiliuose apskritai yra įdiegta techninė įranga (jutikliai), būtina aukšto lygio autonomijai pasiekti. Teisėja taip pat atkreipė dėmesį į faktą, kad „Tesla“ iki šiol nėra pademonstravusi kaip ši sistema veikia važiuojant tolimas distancijas.
Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.
Ji pabrėžė, kad dėl „Tesla“ išskirtinės rinkodaros strategijos – be masinės reklamos ir nepriklausomų pardavėjų – pagrįsta manyti, jog pirkėjai informaciją apie FSD gavo tiesiogiai iš gamintojo interneto svetainės, kurioje nuo 2016 m. spalio iki 2024 m. rugpjūčio buvo teigiama, kad automobiliai turi visą reikalingą įrangą.
„Tesla“ teisme bandė įrodinėti, kad neįmanoma nustatyti, jog visi vairuotojai matė konkrečius klaidinančius teiginius, tačiau teisėja šį argumentą atmetė. Grupinio ieškinio patvirtinimas yra svarbus žingsnis vairuotojams, nes leidžia siekti didesnės kompensacijos su mažesnėmis teisinėmis išlaidomis, nei bylinėjantis individualiai.
Ieškinyje galės dalyvauti dvi vairuotojų grupės, įsigijusios FSD paketą nuo 2016-ųjų spalio iki 2024-ųjų liepos. Tačiau teisėja atsisakė įtraukti vairuotojus, pirkusius pigesnį „Enhanced Autopilot“ paketą, teigdama, kad „Tesla“ pažadai apie visišką autonomiją nebuvo esminis veiksnys priimant jų pirkimo sprendimą.
Šis teisinis mūšis vyksta tuo metu, kai „Tesla“ savavaldžio vairavimo programinė įranga yra atidžiai stebima federalinių saugumo institucijų. Be to, ši technologija yra kertinis elementas ambicinguose „Tesla“ planuose sukurti autonominių taksi (robotaksi) tinklą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!