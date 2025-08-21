Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Netikėtas precedentas JAV: dėl klaidingų „Tesla“ teiginių gamintojui gresia milijoniniai ieškiniai

2025-08-21 09:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 09:01

JAV apygardos teismo teisėja leido nagrinėti grupinį ieškinį, kurį „Tesla“ kompanijai pateikė Kalifornijos vairuotojai. Jie kaltina gamintoją ir jo vadovą Eloną Muską aštuonerius metus trukusiu klaidinimu dėl elektromobilių „visiškai savavaldžio vairavimo“ (angl. Full Self-Driving, FSD) technologijos galimybių.

Tesla (nuotr. SCANPIX)
18

JAV apygardos teismo teisėja leido nagrinėti grupinį ieškinį, kurį „Tesla“ kompanijai pateikė Kalifornijos vairuotojai. Jie kaltina gamintoją ir jo vadovą Eloną Muską aštuonerius metus trukusiu klaidinimu dėl elektromobilių „visiškai savavaldžio vairavimo“ (angl. Full Self-Driving, FSD) technologijos galimybių.

REKLAMA
0

Pirmadienį sprendimą priėmusi San Franciske dirbanti teisėja Rita Lin teigė, kad yra pagrindo nagrinėti ieškinį kaip grupinį. Pasak jos, visus ieškovus vienija bendras klausimas, ar „Tesla“ automobiliuose apskritai yra įdiegta techninė įranga (jutikliai), būtina aukšto lygio autonomijai pasiekti. Teisėja taip pat atkreipė dėmesį į faktą, kad „Tesla“ iki šiol nėra pademonstravusi kaip ši sistema veikia važiuojant tolimas distancijas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

„Tesla“ avarija Vilniaus rajone
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Tesla“ avarija Vilniaus rajone

REKLAMA
REKLAMA

Ji pabrėžė, kad dėl „Tesla“ išskirtinės rinkodaros strategijos – be masinės reklamos ir nepriklausomų pardavėjų – pagrįsta manyti, jog pirkėjai informaciją apie FSD gavo tiesiogiai iš gamintojo interneto svetainės, kurioje nuo 2016 m. spalio iki 2024 m. rugpjūčio buvo teigiama, kad automobiliai turi visą reikalingą įrangą.

REKLAMA

„Tesla“ teisme bandė įrodinėti, kad neįmanoma nustatyti, jog visi vairuotojai matė konkrečius klaidinančius teiginius, tačiau teisėja šį argumentą atmetė. Grupinio ieškinio patvirtinimas yra svarbus žingsnis vairuotojams, nes leidžia siekti didesnės kompensacijos su mažesnėmis teisinėmis išlaidomis, nei bylinėjantis individualiai.

Ieškinyje galės dalyvauti dvi vairuotojų grupės, įsigijusios FSD paketą nuo 2016-ųjų spalio iki 2024-ųjų liepos. Tačiau teisėja atsisakė įtraukti vairuotojus, pirkusius pigesnį „Enhanced Autopilot“ paketą, teigdama, kad „Tesla“ pažadai apie visišką autonomiją nebuvo esminis veiksnys priimant jų pirkimo sprendimą.

Šis teisinis mūšis vyksta tuo metu, kai „Tesla“ savavaldžio vairavimo programinė įranga yra atidžiai stebima federalinių saugumo institucijų. Be to, ši technologija yra kertinis elementas ambicinguose „Tesla“ planuose sukurti autonominių taksi (robotaksi) tinklą.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų