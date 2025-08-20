Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Brangus elektromobilių remontas – mitas ar tiesa? Tyrimas rodo naują tendenciją

2025-08-20 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 17:06

Ilgą laiką sklandęs mitas apie itin brangų elektromobilių remontą pamažu praranda pagrindą. Naujausias Vokietijos draudikų asociacijos (GDV) tyrimas atskleidė, kad nors elektromobilių remontas vis dar yra brangesnis nei automobilių su vidaus degimo varikliais, šis atotrūkis sparčiai mažėja. Anksčiau siekęs apie 25 procentus, dabar kainų skirtumas susitraukė iki 15–20 procentų.

Renault 4 e-Tech (nuotr. gamintojo)

Ilgą laiką sklandęs mitas apie itin brangų elektromobilių remontą pamažu praranda pagrindą. Naujausias Vokietijos draudikų asociacijos (GDV) tyrimas atskleidė, kad nors elektromobilių remontas vis dar yra brangesnis nei automobilių su vidaus degimo varikliais, šis atotrūkis sparčiai mažėja. Anksčiau siekęs apie 25 procentus, dabar kainų skirtumas susitraukė iki 15–20 procentų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojos Anjos Käfer-Rohrbach, tokia palanki tendencija yra tiesiogiai susijusi su augančiu elektromobilių skaičiumi keliuose.

Daugiau naujienų apie elektromobilius – specialioje „Elektromobilis“ rubrikoje.

„Kuo daugiau elektrinių automobilių gatvėse, tuo mažesnis tampa jų remonto išlaidų skirtumas, palyginti su vidaus degimo variklius turinčiais modeliais“, – teigia ji.

„Plečiantis modelių asortimentui, pritraukiama vis daugiau pirkėjų, o kartu vertingos patirties su pažeistais elektromobiliais kaupia automobilių servisai, techninės pagalbos tarnybos, ugniagesiai ir draudimo ekspertai.“

Būtent auganti specialistų patirtis yra pagrindinis veiksnys, mažinantis remonto kaštus. Elektromobilumas Vokietijoje pamažu tampa kasdienybe, o tai teigiamai veikia visą su šiais automobiliais susijusią aptarnavimo ir draudimo ekonomiką. 

Kuriuos automobilius pigiau apdrausti?

Lyginant konkrečių modelių rizikos klases paaiškėjo, kad daugelis populiarių elektromobilių pagal savo avaringumo ir žalos statistiką jau susilygino su panašiais vidaus degimo variklius turinčiais automobiliais.

Tyrimas parodė, kad kai kurių modelių rizikos vertinimas yra identiškas. Pavyzdžiui, tiek elektrinės „Hyundai Kona“, tiek įprastos šio modelio versijos draudimo rizikos klasė Vokietijoje yra vienoda – 17.

Tokia pati situacija ir su „Volkswagen ID.4/ID.5“ bei „Škoda Kodiaq“ – abiem modeliams priskirta 19-a klasė. Minimalus skirtumas pastebimas tarp „Volkswagen ID.3“ (15 klasė) ir „Volkswagen Golf“ (14 klasė). Šie pavyzdžiai rodo, kad masinės gamybos elektromobiliai nebėra laikomi išskirtinai rizikingesniais.

Vis dėlto iš bendros tendencijos išsiskiria „Tesla“ automobiliai. Jų rizikos vertinimas yra pastebimai aukštesnis nei tiesioginių konkurentų. Pavyzdžiui, „Tesla Model 3“ priskirta 22-a rizikos klasė, o panašaus dydžio „BMW 3“ serijos sedanas vertinamas gerokai žemiau – 18-a klase.

Panašus, nors ir mažesnis, atotrūkis matomas ir tarp „Tesla Model Y“ (22 klasė) bei „Mercedes-Benz GLC“ (21 klasė). Aukštesnė klasė rodo, kad statistiškai šie modeliai dažniau patenka į eismo įvykius arba jų remonto kaštai yra didesni.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

