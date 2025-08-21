Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP „valstiečiams“ siūlo 2 ministerijas: pateikė 3 galimas portfelių kompozicijas

2025-08-21 18:10 / šaltinis: ELTA
2025-08-21 18:10

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, jog į koaliciją kviečiamiems „valstiečiams“ siūloma deleguoti du Ministrų kabineto portfelius. Pasak politiko, pateikti trys galimi variantai, kokios ministerijos galėtų atitekti Aurelijaus Verygos vedamai partijai.

Mindaugas Sinkevičius (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Laikinasis Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, jog į koaliciją kviečiamiems „valstiečiams“ siūloma deleguoti du Ministrų kabineto portfelius. Pasak politiko, pateikti trys galimi variantai, kokios ministerijos galėtų atitekti Aurelijaus Verygos vedamai partijai.

REKLAMA
0

„Mes pasiūlėme kelis variantus ir netgi yra trys kompozicijos dviejų ministerijų. Viena ministerija jiems tikrai tinka“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė M. Sinkevičius, omenyje turėdamas Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (EIM).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Diskusijos tebevyksta, bet buvo kalba apie energetiką, kultūrą ir teisingumą. Tai čia tokie pasirinkimai“, – dėstė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip teigė Jonavos meras, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovams pasiūlytos šiuo metu Demokratų „Vardan Lietuvos“ atstovų užimamos EIM ir Energetikos ministerija – tai pirmasis variantas. Antroji kompozicija – EIM ir Kultūros ministerija. Trečioji opcija – EIM ir Teisingumo ministerija.

REKLAMA

Anksčiau ketvirtadienį Seime „valstietė“ Aušrinė Norkienė žurnalistams patvirtino, kad LSDP siūlo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovams deleguoti ministrus į Ekonomikos ir inovacijų bei Kultūros ministerijas. 

„Viena iš opcijų yra taip parašyta“, – žurnalistams sakė ji.

ELTA primena, kad ketvirtadienį neeilinės Seimo sesijos posėdyje parlamentui buvo pristatyta I. Ruginienės kandidatūra į premjeres. 

REKLAMA
REKLAMA

Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.

Kaip skelbta anksčiau, po trečiadienį vykusio trišalio susitikimo, socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) atstovai su partiečiais toliau aptarinėja derybas dėl naujos valdančiosios koalicijos.

Jeigu LSDP sudarys koaliciją su „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, ši valdančioji dauguma Seime turės 82 mandatus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų