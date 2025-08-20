Sinkevičius apie darbą su „valstiečiais“: dar ne visi klausimai atsakyti

„Jų siūlymų mastas yra tikrai rimtas, apimantis ir švietimą, ir ekonomiką, ir mokesčius, ir gynybą. Labai nuosekliai peržiūrėjome 41 punktą, išsakėme savo potencialiems partneriams savo matymą. Kai kur jis sutapdavo, kai kur jis prasilenkdavo“, – žurnalistams po susitikimo teigė M. Sinkevičius.
„Pokalbis tęsis ir jis buvo produktyvus. Kol kas matome (bendrą darbą – ELTA), bet nepadarėme darbo iki galo. Dar ne visi klausimai atsakyti“, – akcentavo jis.
Visgi, pasak politiko, klausimai, kuriais išsiskiria potencialių partnerių pozicijos į Vyriausybės programą traukiami nebūtų.
„Ne dėl visko mes sutariame ir tai yra visiškai normalu. Jeigu sutartume būtų tos pačios partijos nariai (...) Kai kuriose vietose nesutardami mes nenuėjome į konfliktą ar kažkokį antagonizmą, mes sutarėme, kad klausimas, kuris yra svarbus LVŽS, gali turėti eigą, bet koalicijos programoje ar Vyriausybės programoje jis gali būti neįtrauktas“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Tai nereiškia, kad tai trukdo tą klausimą kelti Seime, ieškoti paramos ir daugumoje, ir opozicijoje. Elgtis laisvai pagal laisvą Seimo nario mandatą“, – pabrėžė jis.
Aštrių LLRA-KŠS reikalavimų šiandieną neišgirdome
Laikinasis socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius pripažįsta, kad kai kurie LSDP partijai priklausantys savivaldybių merai skeptiškai vertina, jog koalicijoje gali dirbti ir du Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai. Visgi, pasak jo, trečiadienį vykusio susitikimo metu šiuos politikus atstovavęs „valstiečių“ lyderis A. Veryga kažkokių aštrių LLRA-KŠS reikalavimų neįvardino.
„Taip, natūralu gal, kad Vilniaus rajono ar atskirų gal kitų savivaldybių požiūris į darbą su potencialiais Lenkų rinkimų akcijos atstovais Seime neatrodo tai, ko siektų ar lauktų mūsų kolegos merai regionuose. Bet aš atsiklausiau šiandieną Aurelijaus, už kiek asmenų šiandieną jis atvyko kalbėtis, jis įvardino labai aiškiai – už visą frakciją“, – žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Tai mes pasišnekėjome ir, tiesą sakant, žiūrint į tuos klausimus, kuriuos mes palietėme, jie nebuvo kažkurioje vietoje kažkokie labai aštrūs ar kažkokie lenkų iškelti reikalavimai labai matomi visame tame spektre to 41 klausimo“, – pridūrė jis.
Tuo metu kalbėdamas apie koalicinę sutartį, M. Sinkevičius pabrėžė, kad ją ketinama pasirašyti tarp valdančiąją daugumą sudarysiančių Seimo frakcijų seniūnų.
„Vakar diskutuodami su „Nemuno aušra“ priėjome prie bendro matymo, bet nereiškia, kad tai pasikeis šiandien vakare, kad koalicinę sutartį galėtų pasirašyti frakcijų seniūnai“, – dėstė politikas.
Kaip skelbta anksčiau, sekmadienį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė valdančiąją daugumą formuoti su „Nemuno aušra“ ir LVŽS – iki šiol koalicijoje dirbę Sauliaus Skvernelio demokratai „Vardan Lietuvos“ į daugumą liko nepakviesti.
Šią savaitę vyksta pakartotiniai susitikimai su abiejų į valdančiąją daugumą pakviestų politinių jėgų atstovais. Pirmadienį socialdemokratai jau susitiko su „aušriečiais“.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
