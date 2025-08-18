Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Neeilinės sesijos metu Seimas nespręs dėl „čekutininkų“ imuniteto: Sinkevičius tvirtina – tai nėra delsimas

2025-08-18 15:04 / šaltinis: ELTA
2025-08-18 15:04

Socialdemokratams į ketvirtadienį šaukiamos neeilinės Seimo sesijos posėdį neįtraukus generalinės prokuratūros prašymų naikinti trijų „čekučių“ bylose įsivėlusių parlamentarų teisinę neliečiamybę, laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius aiškina – tokia darbotvarkė nereiškia, jog valdantieji delsia spręsti šiuos klausimus.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Josvydo Elinsko)

Socialdemokratams į ketvirtadienį šaukiamos neeilinės Seimo sesijos posėdį neįtraukus generalinės prokuratūros prašymų naikinti trijų „čekučių“ bylose įsivėlusių parlamentarų teisinę neliečiamybę, laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius aiškina – tokia darbotvarkė nereiškia, jog valdantieji delsia spręsti šiuos klausimus.

REKLAMA
6

„Čia nėra kažkoks delsimas – tą tikrai galiu patikinti. Ar galbūt čia yra tik techniniai dalykai, susiję su Seimo statutu – aš tikrai to nežinau“, – pirmadienį žurnalistams tvirtino M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tikrai nežinau, ką sako Seimo statutas. Turėjome vidinį pasikalbėjimą, kas išmano geriau Seimo statutą, lyg ir buvo komentaras mano vieno iš kolegų, dirbančio Seime, kad lyg ir tokie klausimai sprendžiami eilinės sesijos metu – bet reikėtų pasitikslinti. Nei teigiu, nei sakau“, – sakė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Seimo statutas numato, kad, šaukiant neeilinę Seimo sesiją, į jos darbotvarkę yra įtraukiami tik neeilinės sesijos iniciatorių pateikti klausimai. Pirmadienį parlamento valdyba patvirtino, jog ketvirtadienį šaukiamoje neeilinėje sesijoje bus tik vienas klausimas – kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimas.

REKLAMA

Kaip skelbta, praėjusią savaitę generalinė prokurorė Nida Grunskienė kreipėsi į Seimą, prašydama patraukti baudžiamojon atsakomynėn socialdemokratą Tomą Martinaitį ir „aušrietį“ Saulių Bucevičių. Pirmadienį toks kreipimasis gautas ir dėl susisiekimo ministro Eugenijaus Sabučio.

ELTA primena, kad ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., bus šaukiama neeilinė Seimo sesija, kurios metu parlamentarai turėtų apsispręsti dėl kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės tvirtinimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų