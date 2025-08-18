Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Braška įtarimų sulaukusio ministro kėdė: prabilo ir Ruginienė, ir Sinkevičius

2025-08-18 13:59 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-18 13:59

Laikinasis socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius abejoja, ar teisėsaugos dėmesio „čekiukų“ byloje sulaukęs susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis galėtų tęsti darbą naujajame Ministrų kabinete.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
19

33

„Turiu didelių abejonių, ar jam reikėtų bandyti to siekti“, – žurnalistams pirmadienį sakė laikinasis socialdemokratų vedlys.

LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. LSDP ir „Nemuno aušros“ atstovų susitikimas (nuotr. BNS)

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kita vertus, jis pabrėžė, kad partija šiuo klausimu nėra priėmusi sprendimo, taip pat teigė nežinąs kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės, prezidento Gitano Nausėdos pozicijų.

I. Ruginienė: turiu kelias pavardes į susisiekimo ministro poziciją

Pirmadienį generalinei prokurorei kreipusis į Seimą ir paprašius patraukti baudžiamojon atsakomynėn susisiekimo ministrą Eugenijų Sabutį, kandidatė į premjeres Inga Ruginienė kol kas aiškiai neatsako, ar matytų teisėsaugos dėmesio sulaukusį partijos kolegą savo Ministrų kabinete.

Politikė tvirtina, kad turi ne vieną kandidatą į Susisiekimo ministerijos vadovo pareigas, tačiau apie tai žada pasikalbėti ir su pačiu E. Sabučiu.

„Tarsimės, žinokite, turiu kelias pavardes į šitą poziciją, tikrai tai nėra mano galvoje vienas kandidatas. Bet norėčiau ir su pačiu Eugenijumi pasišnekėti“, – po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) derybinės grupės susitikimo su „aušriečių“ atstovais žurnalistams sakė I. Ruginienė.

Tiesa, politikė teigė, dar nespėjusi susipažinti su naujienomis apie E. Sabutį ir Seimui adresuotą generalinės prokurorės kreipimąsi dėl imuniteto naikinimo.

 

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį kreipėsi į Seimą dėl E. Sabučio teisinės neliečiamybės panaikinimo, kad jį būtų galima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ byloje.

Prokuratūra teigia politiko veiksmuose, einant Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, nustačiusi piktnaudžiavimo, dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu ir turto pasisavinimo požymių.

Teisėsaugos tiriamu laikotarpiu E. Sabutis ėjo Jonavos vicemero ir tarybos nario pareigas (2019–2020 metais), o po to buvo išrinktas į Seimą.

Pats susisiekimo ministras į BNS skambučius pirmadienį neatsakė, tik žinute informavo, jog šiuo metu atostogauja.

