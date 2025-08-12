Veryga nenori tapti įrankiu kovoje tarp Skvernelio ir Žemaitaičio: „Nėra mūsų darbas“

Visgi po susitikimo su S. Skverneliu ir jo derybinininkais, laikinasis socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius aiškina, kad liko nesupratęs tikrosios jo pozicijos. Esą demokratai aiškiai neįvardijo, ar socialdemokratams pasilikus su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, tokia koalicija tinka S. Skverneliui.
Tuo metu socdemai jau trečiadienį planuoja susitikimą su „valstiečiais“ ir jų lyderiu Aurelijumi Veryga. Pastarasis savo šansais patekti į valdančiąją daugumą abejoja ir priduria, kad nenori tapti įrankiu kovoje tarp S. Skvernelio ir R. Žemaitaičio.
Pasipuošę demokratai nuo Seimo iki Katedros aikštės, kur netoliese įsikūrusi socialdemokratų būstinė, keliavo pėsčiomis.
Kol Saulius Skvernelis lauke kalbėjo su žurnalistais, viršuje jau laukė socdemai. Ruošė kavą ir arbatą.
Už uždarų durų S. Skvernelio ir Mindaugo Sinkevičiaus derybininkai kalbėjosi apie pusantros valandos.
Neaišku, ar prieš „Nemuno aušrą“ pasisako griežtai
S. Skvernelis sako, kad socdemams pasiūlė kitokią valdančiąją daugumą.
„Pageidavimas yra vienas. „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje mums yra didelė problema“, – sakė demokratų lyderis.
„Bandžiau patikslinti, ar tai yra problema, raudona linija arba katastrofa – tokio dydžio problema, kad mes nedalyvaujame koalicijoje – ar tai yra problema, bet ne tokio dydžio. Tai atsakymas buvo toks – mes manome tvirtai, kad tai yra problema“, – pasakojo M. Sinkevičius.
Tačiau vis tiek iki galo neaišku, ar S. Skvernelis griežtai pasisako prieš „Nemuno aušrą“ koalicijoje.
„Man liko neaišku, ar pono Skvernelio partija yra visiškai griežtai kategoriška. Jie pasakė paprastai, cituoju: „Nemuno aušra“ koalicijoje yra ir bus problema“. Klausiu, ar tai yra problema, užkardysianti jūsų dalyvavimą koalicijoj? „Nebūtinai, mes spręsime savo bendruomenėje“. Na, tai ką aš žinau“, – sakė laikinasis socialdemokratų lyderis.
„Socdemai bando suvaldyti Skvernelio lūkesčius ir apskritai jo nepasitenkinimą „Nemuno aušra“ ir koalicija, ir parodyti jam savo vietą, kiek jis turi tų mandatų“, – įsitikinęs politologas Ainius Lašas.
Kitaip tariant, S. Skvernelis pasiruošęs trenkti durimis, jei R. Žemaitaitis koalicijoje lieka, tačiau kartu stebi, kokia būtų socdemų reakcija. S. Skvernelis sako, kad galutinai apsispręstų po socdemų sprendimo, kurį koalicijos partnerį jie pasilieka.
„Kolegos socialdemokratai, matyt, daugiau kalbėsis su kuo. Pakalbės, suformuos savo pozicijas ir tą pasiūlymą išsakys. Ir mes jį svarstysime“, – sakė demokratų lyderis.
S. Skvernelis uždavė socdemams rebusą – pasirinkti didesnį koalicijos partnerį ar tą, kuris nefigūruoja įvairiuose teisėsaugos tyrimuose. Mat pasirinkę tik S. Skvernelį, socdemai yra įpareigoti ieškoti papildomo koalicijos partnerio. Panašiai su tokia dilema susidurtų, jei koalicijos partneriu pasirinktų tik R. Žemaitaitį, tačiau, iš esmės, tokia koalicija galėtų dirbti.
Į derybas kviečiasi Verygą
Trečiadienį socialdemokratai į derybas kviečiasi ir „valstiečių“ lyderį Aurelijų Verygą.
„Aišku, mes tikrai neplanuojame būti kokiu nors įrankiu kam nors, su kuo nors nesutarti. Nėra mūsų darbas, ką nors iš ko nors išmesti“, – teigė „valstiečių“ lyderis.
Juolab A. Veryga įsitikinęs, kad nesutarimai tarp R. Žemaitaičio ir S. Skvernelio dar nereiškia koalicijos griūties. O „valstiečių“ šansai pakeisti vieną ar kitą partnerį esą lygūs nuliui.
„Kol kas tas scenarijus nėra vystomas toliau. Pirminiame etape atrodė, kad galėtų būti vystomas. Dabar neatrodo, kad socdemai yra pasiruošę judėti ta linkme. Visi signalai iš prezidentūros irgi ateina tokie, kad prezidentas yra kaip ir patenkintas status quo“, – kalbėjo A. Lašas.
Prezidento Vvriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas neseniai pareiškė, kad po naujos koalicijos suformavimo greičiausiai keisis ir parlamento vadovas.
